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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，並求處28年6月徒刑。資深媒體人黃揚明分析起訴書，認為有2大關鍵將害死民眾黨前立委蔡壁如，且民眾黨內最「剉咧等」的人，就是蔡壁如。黃揚明28日在節目《週末大爆卦》指出，起訴書提及，檢察官認定行動硬碟為柯文哲所有，是因為檢察官說蔡壁如證稱行動硬碟內檔案是她寫給柯文哲或柯寫給她的，而記載「小沈1500」的檔案作者Wen，檢察官也是引述蔡的證詞，認為檔案作者為柯文哲。黃揚明認為，起訴書內容將害死蔡壁如，即便她已澄清，但仍會被認為是她出賣柯文哲。黃揚明認為，蔡壁如成了現在黨內最「剉咧等」的人，因柯文哲看完起訴內容，難道不會覺得心裡怪怪的嗎？且先前蔡壁如證實「朕是雍正帝，但不會讓妳成為年羹堯」這段話確實是柯文哲傳給她的，且還稱被這樣說的感覺「還不錯啦」，黃揚明認為，蔡壁如拿證詞炫耀，會讓柯粉抓到把柄並藉機修理蔡，恐掀起民眾黨內的茶壺風暴。