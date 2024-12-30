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洛杉磯湖人在今正式與布魯克林籃網達成交易，將主控D'Angelo Russell與Maxwell Lewis，和3枚次輪選秀權打包，從籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton，預計新同學Finney-Smith將會取代八村壘成為先發球員。這筆交易美媒《ESPN》與《The Athletic》都給予高評價。這是D'Angelo Russell近7年來第5次被球隊交易，其中這是Russell生涯第2度加盟籃網，本季Russell共出賽29場，其中僅有10場為先發，場均能貢獻12.4分、2.8籃板與4.7助攻。至於3D Finney-Smith本季則是繳出場均10.4分、4.6籃板、三分命中率43.5％（生涯新高）的成績。湖人這筆交易可說是堪稱完美，不僅補進球隊最需要的3D球員，同時換來Milton也讓板凳上多了一名控衛，且除了陣容有所升級外，湖人還一舉將薪資將到第2條奢侈線下350萬美元，讓球團後續有更多操作空間。對於啟動這筆交易，湖人總管Rob Pelinka表示，「球隊在經過30場比賽後，在評估陣容後，決定發動此交易，很高興能夠獲得這兩位優秀的球員。」美媒《ESPN》與《The Athletic》對於湖人這次的操作，都給予A-的高評價。