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▲温嵐把臉書大頭貼換成與爸爸的黑白合照。（圖／温嵐臉書）

45歲女星温嵐近日才剛推出新歌〈遇見你〉，還與冰球樂團合作演唱〈一個吻的時間〉，準備登上新北市跨年晚會。想不到就在温嵐排練期間，她的爸爸溫振郎卻於27日過世，讓温嵐悲慟不已。她28日難過地在臉書發文：「離別是期待相聚的開始～老爸，我們彩虹橋上見」，並貼出她和爸爸的合照，心碎的說：「想念祢」，令歌迷不捨。温嵐28日在私人臉書PO文，公開爸爸過世的消息，她難過貼出與爸爸的合照寫道：「想念祢」、「離別是期待相聚的開始～老爸，我們彩虹橋上見」。從温嵐公開的訃聞可以看到，她的爸爸在27日過世，享壽69歲，將於1月2日進行追思會跟火化儀式，但温嵐31日還有跨年表演活動，目前決定打起精神繼續完成原定的工作，經紀人則對外回應：「謝謝大家的關心」。據了解，温嵐的爸爸是資深員警，過去温嵐就曾分享，因為爸爸當警察的關係，從小到大男生都不敢接近她。而温嵐的爸爸私下也很熱心公益，2016年台灣遇上霸王級寒流，爸爸還自願當義工到新竹的山區部落司馬庫斯運送物資，善心事蹟甚至登上新聞版面，也讓溫嵐引以為傲。温嵐父親過世的消息曝光後，粉絲看了也不捨留言：「節哀順變！保重身體」、「辛苦你了！節哀！在天國把拔會很好的」、「身體保重，節哀，我的女神」。同為原住民的女星田麗也留言要温嵐「節哀保重」，温嵐也謝謝大家的關心。