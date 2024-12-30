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▲韓國濟州航空7C 2216航班29日發生重大空難，造成179人死亡，初步分析認為事故與鳥擊有關。（圖／美聯社）

▲李多慧為前起亞虎啦啦隊成員，來台灣發展1年多。（圖／李多慧IG）

韓國濟州航空昨（29）日發生開業20年來首起空難事件，導致全機181人有179人罹難，2人生還，其中死者包括韓職起亞虎職員一家三口，對此，前起亞虎啦啦隊成員李多慧痛心發聲：據韓媒《南道日報》報導，起亞虎隊公關組一名高姓經理，為慶祝球隊奪下今年系列賽總冠軍，本月25日帶著老婆和3歲兒子前往泰國度假，高姓經理原定安排和親哥哥搭乘30日的班機，因為29日濟州航空7C 2216號航班有空餘座位，決定臨時更改行程，提前一天搭乘航班返韓。怎料，高姓經理不幸搭上疑似遭遇鳥擊而迫降爆炸的7C 2216號班機，一家人因此罹難，高氏3歲的兒子也是本次事故中年紀最小的死者，原本開開心心的家族旅行，最終以悲劇收場，令外界感到鼻酸和惋惜。身為前起亞虎啦啦隊成員，目前在台灣發展的女神李多慧，昨天透過經紀公司哀悼罹難的同事：