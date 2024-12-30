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民眾黨主席柯文哲昨重開羈押庭獲判交保，但保釋金提高為7000萬元、增加科技監控。他昨當庭表達會辭去黨主席以避免勾串證人，並指定立委黃國昌接手黨務。黃國昌今（30）日再重申，昨天旁聽內容讓他既悲傷又憤怒，檢方根本是佈局以押逼辭柯文哲，他並敬告總統賴清德：「我們不會就範！」柯文哲昨晚11時許獲裁定7000萬元交保，但因適逢週日，最早今早8時才能辦理具保手續。民眾黨立委張啓楷表示，這個金額讓大家都頭很痛，但仍會想辦法在今天中午前籌到保金救阿北出來，請小草放心。而立委黃國昌昨旁聽時，聽到柯文哲請辭、黨務要請黃幫忙處理時，隨即走到外面，向媒體表示他聽了庭訓內容後非常悲傷、憤怒，碧潭接下黨務事宜。今天黃國昌再度發文，痛批北檢北檢辦案對民眾黨宛如「抄家滅族」。傳喚台灣民眾黨幾乎全黨上下80多位黨工，原來就是為了以押逼辭柯文哲佈局。黃國昌質疑，北檢昨提出的「串證之虞」，不就是北檢自己所設計出來的嗎？「透過羈押為武器，實則不僅針對柯文哲，更是要消滅台灣民眾黨，為賴清德除去政敵」，難怪北檢先前的起訴書，連民進黨德高望重的政治前輩都看不下去。他除了質問檢察總長邢泰釗、北檢檢察長王俊力「此等以司法手段進行政治鬥爭的辦案方式，到底是誰教你們做的？」也敬告總統賴清德：「我們不會就範！」而民眾黨凌晨也發出新聞稿強調，檢方開庭時，曾請庭上要「抽離」政治思維，但「自己卻滿口『政治語言』」，更用大動作約談黨公職方式，限縮民眾黨的運作與發展。民眾黨並質疑，柯文哲為維護台灣民主發展清楚表明有意請辭，但辭職信竟從9月起就因檢方拒絕遲遲無法寄出。檢方現在竟又以柯文哲對民眾黨有實質影響力、有串證疑慮，想繼續羈押柯文哲，「此舉就是政治力介入的鐵證」。台灣民眾黨痛批，北檢