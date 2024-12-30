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▲韓國濟州航空客機在務安國際機場墜毀，以「機腹著陸」時撞上機場外牆。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，初步分析認為空難與鳥擊有關，但即使發生鳥擊意外，為何會造成起落架故障仍令專家百思不得其解。事故發生始末仍待進一步調查釐清，有韓媒整理出這次空難的5大關鍵疑問。根據《朝鮮日報》報導，5大疑問如下：這次空難被認為是由於鳥擊導致引擎故障所引起的，然而，即使引擎發生故障的情況下，為什麼著陸起落架未能正常運作，成為一個疑問。有專家推測，如果起落架能夠正常運作，事故的嚴重性可能會大大減少。對此，有一位要求匿名的現職機長表示，「當引擎發生故障時，起落架也可能無法運作」。有專家指出，當鳥擊導致引擎的核心部件出現問題時，確實可能會導致飛機的多個系統連鎖故障。然而，大多數專家和韓國政府官方的立場都認為，鳥擊與起落架無法放下之間幾乎沒有關聯。為什麼起落架無法運作？這一問題仍需要進一步的調查。事實上，即使機械裝置發生故障，起落架還是可以通過手動操作來將其完全放下，副駕駛席後方有一個可以手動放下起落架的槓桿。一位現職機師表示，拉動手動槓桿後，鎖定裝置會被解除，然後借助重力，起落架會自動放下來，「起落架未能放下這一事實實在讓人難以理解」。另一位機師則表示，手動放下起落架大約需要17到18秒，而實際操作時，往往還會更快。機師有可能忘記放下起落架嗎？一些現職機師認為「幾乎不存在這種可能」，因為當飛行高度低於1000英尺時，如果起落架還沒放下，就會發出非常響亮的提示警告聲。事故發生時，飛機在跑道上進行了機身著陸迫降。專家們一致同意，機身著陸迫降是「最壞情況下，機師可以選擇的最後手段」。問題在於，即便機身迫降是不可避免的，為什麼選擇了最硬的跑道，而不是附近的海面或草地呢？這一點引發了很多疑問。務安機場附近有海洋，跑道周圍也有草地。對此，韓國西大航空院院長崔延哲（音譯）表示，海面上迫降與大眾的想像不同，飛機有可能會撞上岩石，帶來極大衝擊，非常危險，因此很難輕易嘗試。航空大學的李允哲教授（音譯）則表示，跑道旁的草地也可能有驅鳥設備和各種標牌，這些都會增加風險。無論如何，為何選擇在跑道迫降，當時是否有更好的選擇，仍須調查釐清。當發生機身著陸等緊急情況時，機場為了減速與降低火災風險，通常會在跑道上撒佈防火滅火劑，以及能增加摩擦係數的物質，例如泡沫類液體。但這次事故中似乎沒有進行這類預防性措施。有位要求匿名的現任機師表示，如果在迫降前與塔台有良好的通訊，消防車通常會同時出動跟隨飛機著陸，並在火災發生時立即進行撲滅。航空大學的李允哲教授指出，進行機身迫降時，通常會先進行迴旋飛行，以便消耗剩餘的燃料並以最低速度著陸，但此次情況看來，連消耗剩餘燃料的時間似乎都沒有。事故中的飛機在進行機身著陸迫降後，直到撞牆之前，速度似乎都沒有明顯減慢。對於這一點，專家們也提出了疑問。飛機通常有三種制動方式，起落架、擾流器和引擎逆推。擾流器通過使機翼的部分區域折疊並立起來，增加空氣阻力來達到減速效果。一位現任飛行教官表示，如果起落架正常放下，輪子接觸地面時，擾流器也會自動啟動。然而，因為起落架沒有放下，機師需要手動操作擾流器，對於當時機師是否進行這個操作，或是發生故障導致操作無效，也存在疑問。引擎逆推是通過改變引擎的推力方向，將前進的力量反向，從而減少推力。韓國航空宇宙研究院的安五成博士（音譯）表示，當引擎逆推啟動時，引擎周圍的外殼會打開，空氣阻力會顯著增大，從而達到減速的效果。然而，這次空難中是否機師是否有啟動引擎逆推功能，或是發生故障才導致啟動無效，同樣需要調查後確認。