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美國股市上週五（27日）集體走低，也拖累台北股市今（30）日開盤下跌1.42點、來到23274.26點。大盤走低之際，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開盤上漲0.04點、來倒256.14點。今日開盤量大強勢個股：揚智、雷虎、鼎天、京城銀、精成科；開盤量大弱勢個股：康那香、恆大、熱映、新復興、力積電。權值股相對疲弱，台積電以平盤價開出、來到1090元；鴻海開盤下跌1元、來到185.5元；聯發科以平盤價1430元開出。美國股市上週五出現回落，美國總統當選人川普將在1月20日就職，投資人開始關注1月29日聯準會的利率決議，不過投資人普遍開始擔憂聯準會在2025年會因爲通膨而變得更加鷹派，也因此10年期美債殖利率上週五飆升至4.64%，是今年5月以來最高點，拖累美股四大指數全數走低，道瓊指數下跌333.59點或0.77%，收42992.21點，那斯達克指數下跌298.33點或1.49%，收19722.03點，標普500指數下跌66.75點或1.11%，收5970.84點，費半指數下跌52.34點或1.01%，收5122.97點。科技五大天王全數走跌，Meta下跌0.59%，蘋果下跌1.30%，Alphabet下跌1.45%，微軟下跌1.72%，亞馬遜下跌1.44%。半導體股普遍走低，博通下跌1.47%，高通下跌0.81%，應用材料下跌0.43%，德儀下跌0.29%，AMD上漲0.14%，輝達下跌2.03%，美光下跌1.32%。台股ADR也集體走跌，台積電ADR下跌0.70%，日月光ADR下跌0.39%，聯電ADR下跌0.45%，中華電信ADR下跌0.05%。