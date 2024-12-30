全新美食實境競賽節目《夜市王》持續熱播，目前進入最後決賽環節，由北中南東各一家夜市來角逐誰是台灣真正的夜市霸主。然而在最新一集當中，要各家夜市端出最厲害的「一飯一湯」組合，結果南機場夜市派出知名的「曉迪筒仔米糕」應戰，沒想到在評審環節卻意外大翻車，最終只獲得1分的積分墊底，不過最後因為節目組賽制有變，讓南機場夜市突然又大逆轉獲得該集第二名，引起觀眾議論。
《夜市王》決賽正式展開！南機場夜市王牌意外翻車
《夜市王》最新第七集播出，這同時也是決賽的第一場，由台北「南機場夜市」、台中「一中商圈」、花蓮「東大門夜市」以及高雄「瑞豐夜市」要來角逐全台最強夜市寶座，該集主題以「一飯一湯」，各家夜市主委都派出最自豪的店家出賽，其中「東大門夜市」更是出動2個攤位結盟。
南機場夜市主委曾經在入選決賽時表示：「其實我是把最厲害的放在後面，生意都太好太忙了」，也在該集節目自信提到：「今天派出來的蠻強的，不會有什麼意外才對」，讓觀眾都非常好奇到底是什麼攤位。而在該主題中，南機場果然派出王牌「曉迪筒仔米糕」應戰，推出肉燥飯以及排骨酥湯給評審品嚐，沒想到卻意外大翻車，評審都給出較低的名次。
南機場夜市不得評審青睞「只得1分」！三位評審評語、名次一次看
最終在評審試吃完四家夜市的餐點之後，開始依序給出評分，結果南機場夜市普遍都不受到評審的青睞，綜合評比，南機場夜市在這輪是第四名，只得到1分的積分，原本領先第二名花蓮「東大門夜市」高達17分，結果該輪「東大門夜市」奪冠，13分大進補，南機場夜市一瞬間被追到只剩下4分的差距，優勢瞬間變小。以下是三位評審節目給出的評分及評語：
📍（第四名）曾志偉就表示：「四家都很好吃就只能挑缺點，南機場夜市的缺點就是真的太肥了，全部都是肥肉，且在比賽中也是最慢上菜的，在比賽來講他是吃了一點虧。」
📍（第四名）韓勾A金針菇則說：「對我來說，滷肉飯加上排骨酥湯有點太重口味，如果滷肉能少一點，讓白飯不要那麼濕會更好。」
📍（第三名）泰國娘娘則提到：「肉燥飯有膠質可是不黏嘴耶？可是呢，就以比賽來說，就是中規中矩沒有記憶點，對我來講是這樣。」
南機場夜市獲得同行認證！比賽結果大逆轉觀眾傻眼
但最戲劇性的一刻還是在評審評分結束之後，主持人宣布還有加碼賽制，四家夜市老闆在各別吃完其他夜市的一飯一湯之後，將自己撇除選擇一家「我願稱你為最強」的店家，獲選的店家可以得到3分，結果沒想到「曉迪筒仔米糕」獲得其他三家夜市的青睞，直接入帳9分，而「曉迪筒仔米糕」自己則是投給「東大門夜市」，導致本來追近的分差又瞬間拉開，南機場夜市也因為這9分大進補，成為該集兩階段給分的亞軍。
節目上架後，不少網友紛紛回應「.....第二季的評審真的要考慮是不是要再找外國人，南機場夜市獲得三個同行認證，已經說明台灣人的口味就是曉迪筒仔米糕是冠軍」、「真的是大逆轉....南機場夜市真的好強」、「同行都認證的好吃，完全贏過三位外國評審的評價好嗎」、「評審也是蠻尷尬，同行一面倒投給曉迪，結果評審給墊底的成績。」
事實上，南機場夜市這次派出的「曉迪筒仔米糕」真的是王牌，在Google評價上有4.3顆星的好分數，《NOWnews》記者也曾經到訪3次，它是位在南機場夜市2號攤位，非常顯眼且每天人潮都是爆滿，雖然店名叫做筒仔米糕，但內行都知道他們家的肉燥飯真的非常好吃，搭配一碗芋頭排骨酥湯更是絕配！如果你也是愛吃肥肉派肉燥飯的人，下回去南機場夜市一定要嚐鮮啦！
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《夜市王》最新第七集播出，這同時也是決賽的第一場，由台北「南機場夜市」、台中「一中商圈」、花蓮「東大門夜市」以及高雄「瑞豐夜市」要來角逐全台最強夜市寶座，該集主題以「一飯一湯」，各家夜市主委都派出最自豪的店家出賽，其中「東大門夜市」更是出動2個攤位結盟。
南機場夜市主委曾經在入選決賽時表示：「其實我是把最厲害的放在後面，生意都太好太忙了」，也在該集節目自信提到：「今天派出來的蠻強的，不會有什麼意外才對」，讓觀眾都非常好奇到底是什麼攤位。而在該主題中，南機場果然派出王牌「曉迪筒仔米糕」應戰，推出肉燥飯以及排骨酥湯給評審品嚐，沒想到卻意外大翻車，評審都給出較低的名次。
南機場夜市不得評審青睞「只得1分」！三位評審評語、名次一次看
最終在評審試吃完四家夜市的餐點之後，開始依序給出評分，結果南機場夜市普遍都不受到評審的青睞，綜合評比，南機場夜市在這輪是第四名，只得到1分的積分，原本領先第二名花蓮「東大門夜市」高達17分，結果該輪「東大門夜市」奪冠，13分大進補，南機場夜市一瞬間被追到只剩下4分的差距，優勢瞬間變小。以下是三位評審節目給出的評分及評語：
📍（第四名）曾志偉就表示：「四家都很好吃就只能挑缺點，南機場夜市的缺點就是真的太肥了，全部都是肥肉，且在比賽中也是最慢上菜的，在比賽來講他是吃了一點虧。」
📍（第四名）韓勾A金針菇則說：「對我來說，滷肉飯加上排骨酥湯有點太重口味，如果滷肉能少一點，讓白飯不要那麼濕會更好。」
📍（第三名）泰國娘娘則提到：「肉燥飯有膠質可是不黏嘴耶？可是呢，就以比賽來說，就是中規中矩沒有記憶點，對我來講是這樣。」
南機場夜市獲得同行認證！比賽結果大逆轉觀眾傻眼
但最戲劇性的一刻還是在評審評分結束之後，主持人宣布還有加碼賽制，四家夜市老闆在各別吃完其他夜市的一飯一湯之後，將自己撇除選擇一家「我願稱你為最強」的店家，獲選的店家可以得到3分，結果沒想到「曉迪筒仔米糕」獲得其他三家夜市的青睞，直接入帳9分，而「曉迪筒仔米糕」自己則是投給「東大門夜市」，導致本來追近的分差又瞬間拉開，南機場夜市也因為這9分大進補，成為該集兩階段給分的亞軍。
節目上架後，不少網友紛紛回應「.....第二季的評審真的要考慮是不是要再找外國人，南機場夜市獲得三個同行認證，已經說明台灣人的口味就是曉迪筒仔米糕是冠軍」、「真的是大逆轉....南機場夜市真的好強」、「同行都認證的好吃，完全贏過三位外國評審的評價好嗎」、「評審也是蠻尷尬，同行一面倒投給曉迪，結果評審給墊底的成績。」
事實上，南機場夜市這次派出的「曉迪筒仔米糕」真的是王牌，在Google評價上有4.3顆星的好分數，《NOWnews》記者也曾經到訪3次，它是位在南機場夜市2號攤位，非常顯眼且每天人潮都是爆滿，雖然店名叫做筒仔米糕，但內行都知道他們家的肉燥飯真的非常好吃，搭配一碗芋頭排骨酥湯更是絕配！如果你也是愛吃肥肉派肉燥飯的人，下回去南機場夜市一定要嚐鮮啦！