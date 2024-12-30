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▲南機場夜市在決賽第一場推出王牌「曉迪筒仔米糕」應戰，結果不受到評審青睞。（圖/YT@夜市王）

▲南機場夜市在決賽第一場推出王牌「曉迪筒仔米糕」，結果最後包括曾志偉及韓勾A金針菇都給該家店最後一名，泰國娘娘則是給第三名。（圖/YT@夜市王）

▲南機場夜市派出王牌「曉迪筒仔米糕」，結果意外不受到評審青睞，該回合評審分數只獲得1分積分。

▲由於節目組在決賽新增賽制，結果南機場夜市獲得其他三家夜市同行認證，分數突然爆加9分，領先幅度又拉開，且兩階段斬下10分，從該集最後一名變成第二名。（圖/YT@夜市王）

▲「曉迪筒仔米糕」一直都是南機場夜市的王牌店家，位於2號攤位，愛吃肥肉派肉燥飯的你千萬不要錯過了！（圖/Google評價）

全新美食實境競賽節目《夜市王》持續熱播，目前進入最後決賽環節，由北中南東各一家夜市來角逐誰是台灣真正的夜市霸主。然而在最新一集當中，要各家夜市端出最厲害的「一飯一湯」組合，《夜市王》最新第七集播出，這同時也是決賽的第一場，，各家夜市主委都派出最自豪的店家出賽，其中「東大門夜市」更是出動2個攤位結盟。南機場夜市主委曾經在入選決賽時表示：「其實我是把最厲害的放在後面，生意都太好太忙了」，，讓觀眾都非常好奇到底是什麼攤位。最終在評審試吃完四家夜市的餐點之後，開始依序給出評分，以下是三位評審節目給出的評分及評語：曾志偉就表示：「四家都很好吃就只能挑缺點，，且在比賽中也是最慢上菜的，在比賽來講他是吃了一點虧。」韓勾A金針菇則說：「對我來說，滷肉飯加上排骨酥湯有點太重口味，泰國娘娘則提到：但最戲劇性的一刻還是在評審評分結束之後，主持人宣布還有加碼賽制，，而「曉迪筒仔米糕」自己則是投給「東大門夜市」，節目上架後，不少網友紛紛回應、「評審也是蠻尷尬，同行一面倒投給曉迪，結果評審給墊底的成績。」事實上，南機場夜市這次派出的「曉迪筒仔米糕」真的是王牌，，《NOWnews》記者也曾經到訪3次，如果你也是愛吃肥肉派肉燥飯的人，下回去南機場夜市一定要嚐鮮啦！