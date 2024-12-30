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▲有粉絲發現鄧科在趙露思生病後，默默改了小紅書的簡介，似乎想透過「願世界和平」5個字回應這起風波。（圖／小紅書）

▲趙露思目前在休養中，她坐在輪椅上也不忘拿出劇本研讀。（圖／魏笑小紅書）

▲有網友統整關於狗仔劉大錘針對趙露思事件的爆料，認為趙露思生病與劇組脫不了關係。（圖／華俊竹DE微博）

▲趙露思近年瘦的誇張，體重只剩不到40公斤。（圖／趙露思IG）

26歲中國女星趙露思罹患失語症送醫，有狗仔爆料病情與趙露思長期的高壓工作狀態有關，說她罹患憂鬱症，接拍電視劇《戀人》後還發現有「陰陽劇本」的情況，讓她病情加重，需要吸純氧才能繼續拍戲。因此粉絲認為，趙露思根本是被經紀公司及劇組壓榨，怒轟他們出來面對。而《戀人》的導演鄧科面對罵聲，近日則悄悄改了小紅書上的簡介，變成「願世界和平」5個字，似乎就是在回應這起風波。趙露思日前被拍到坐輪椅到醫院治療，她生病的消息才因此曝光。由於趙露思微博被鎖，因此她透過好友魏笑發聲，證實自己罹患了失語症，目前正在復健休養中。而魏笑也意有所指地說：「關於病情、關於真相，到現在為止，不該是作為朋友的我來跟大家說到底發生了什麼事，也不該是露思揭開傷口來說這些事情，希望會有人來負責和解釋。」疑似在影射趙露思公司的不作為。中國狗仔劉大錘也爆料，趙露思有憂鬱症，她進到電視劇《戀人》拍攝時才發現，自己之前拿到的劇本跟開拍時的劇本不一樣，她強烈向劇組表達抗議，但無奈製片人與導演是夫妻，都站在同一陣線，讓趙露思備感委屈，病情也因此加重，還一度需要邊吸純氧才能維持拍戲。劉大錘的爆料曝光後，《戀人》的導演鄧科也被趙露思的粉絲圍剿，怒轟他不顧趙露思的身體狀況不佳，沒讓她休息，而是硬逼她拍戲。對此，鄧科沒正面回應網友，卻悄悄改了小紅書上的簡介，從原本的：「拍過《戀人》、《折腰》、《大奉打更人》、《與鳳行》」，改為「願世界和平」，似乎就是在對這起風波表態。事實上，鄧科除了「陰陽劇本」外，還被爆料拍戲期間長時間不在劇組，都是由副導完成拍攝，根本只是掛名導演。有網友認為鄧科可能是想給徒弟表現機會，也有網友認為他就是不負責任，要求鄧科出面道歉。