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▲韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，初步分析認為空難與鳥擊有關，但即使發生鳥擊意外，為何會造成起落架故障仍令專家百思不得其解。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架載有181人航班，昨天（29日）上午在務安機場降落時失事，總計179人罹難。泰國一名22歲女大生為了要探望在韓國工作的媽媽而搭上致命航班，在昨（29）日喪命。綜合外國媒體報導，泰國女大生Chaue Sirithon飛來韓國探望媽媽，不幸搭上死亡班機，機場接機的媽媽得知女兒噩耗當場崩潰。Chaue Sirithon媽媽表示，女兒目前在泰國曼谷就讀大學，由於她現在定居在韓國，女兒說要來看她，才會搭上這班班機。爆炸當下泰籍媽媽已抵達機場，準備迎接遠道而來的女兒，沒想到卻看到飛機爆炸，當場爆哭崩潰，悔不當初。機上另一名死亡的泰國人則是45歲的Doungmanee Jongluk，她在7年前來韓國工作，並與一名韓籍男子相戀並結婚定居韓國，此次和丈夫返鄉探親後，丈夫在14日先回韓國，她待到29日才自行返韓，沒想到遇到空難。Doungmanee Jongluk的77歲父親在聽到女兒遇上空難後，感到非常震驚，當場哭到崩潰。他希望女兒的遺體能夠還鄉，讓他可以見到女兒最後一面。