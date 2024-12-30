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Edwards爆粗口又被重罰320萬！明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards，在日前灰狼和休士頓火箭的比賽後，接受電視直播採訪，結果爆粗口。根據美國媒體《ESPN》報導指出，在灰狼以113：112擊敗火箭的比賽，Anthony Edwards賽後接受訪問，還原讀秒階段時的關鍵進球，但過程中頻頻使用不雅字眼。事實上，這是Anthony Edwards本季第4次被聯盟罰款，首次是因為向球迷比中指，而被罰了3.5萬美元；第2次同樣在採訪中使用不雅用詞，被罰2.5萬美元；