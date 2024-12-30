Edwards爆粗口又被重罰320萬！明尼蘇達灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards，在日前灰狼和休士頓火箭的比賽後，接受電視直播採訪，結果爆粗口。NBA官方對他祭出10萬美元（約合320萬元新台幣）罰款，且聯盟聲明中解釋，之所以提高罰款，是因為Anthony Edwards過去在媒體採訪中有多次使用不雅字眼的歷史，而這也是他個人本季第4次挨罰。
賽後爆粗口被重罰 本季累積第4次
根據美國媒體《ESPN》報導指出，在灰狼以113：112擊敗火箭的比賽，Anthony Edwards賽後接受訪問，還原讀秒階段時的關鍵進球，但過程中頻頻使用不雅字眼。因此聯盟後續做出懲處，重罰Anthony Edwards10萬美元（約合320萬元新台幣），這也是他近3週以來，第3次收到聯盟的罰單。
事實上，這是Anthony Edwards本季第4次被聯盟罰款，首次是因為向球迷比中指，而被罰了3.5萬美元；第2次同樣在採訪中使用不雅用詞，被罰2.5萬美元；第3次則是因為公開批評裁判，罰款上升到7.5萬美元，如今再次因賽後訪問受罰，累計罰款來到23.5萬美元（約合770萬元新台幣）。
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根據美國媒體《ESPN》報導指出，在灰狼以113：112擊敗火箭的比賽，Anthony Edwards賽後接受訪問，還原讀秒階段時的關鍵進球，但過程中頻頻使用不雅字眼。因此聯盟後續做出懲處，重罰Anthony Edwards10萬美元（約合320萬元新台幣），這也是他近3週以來，第3次收到聯盟的罰單。
事實上，這是Anthony Edwards本季第4次被聯盟罰款，首次是因為向球迷比中指，而被罰了3.5萬美元；第2次同樣在採訪中使用不雅用詞，被罰2.5萬美元；第3次則是因為公開批評裁判，罰款上升到7.5萬美元，如今再次因賽後訪問受罰，累計罰款來到23.5萬美元（約合770萬元新台幣）。