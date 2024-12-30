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韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，罹難者屍體身分確認的工作持續進行中，截至今（30）早7時25分，140名死者身分識別已完成，遺體暫時放置在務安機場，以冷藏設施保存，身分確認後再等調查機構完成屍檢，才會發還罹難者家屬。空難發生後，數百名罹難者家屬湧入務安機場等待消息，現場一片哀戚。由於適逢年底聖誕佳節，許多家族多人一同出遊度假，齊遇死劫更添悲傷。根據《韓聯社》報導，罹難者有173名韓國人、2名泰國人，其中157人來自光州和全羅南道，機上有5名10歲以下兒童，最小為一名3歲男孩。有一名住在全羅南道靈光市的80歲A先生，跟子女、孫子女共9人一起搭機，準備回國後舉辦慶生派對，不料三代9人全部罹難。由於事故班機乘客許多是跟團旅遊的性質，家庭旅行中發生的災難特別多，除了A先生三代罹難9人外，也有家庭多達一家五口同時喪生。64歲的崔順玉（Choi Soon-ok）向媒體表示，自己的兒子、兒媳及3歲孫子在事故中遇難，兒媳是濟州航空員工，剛結束泰國家庭度假返回韓國。還有8名公務員，其中5人已經退休，3人是即將退休，8人在職場認識多年相約年底出國旅行，不料一起遭遇不幸。一名家屬表示，「以前日子過得很辛苦，現在手頭比較寬裕，才送家人一起出去玩...」，另位家屬則表示，「天哪，不久前才聽到兒子說很興奮能出去玩」，話聲未落已泣不成聲，務安機場哭聲一片，場面十分哀戚。發生重大空難，濟州航空高層公開鞠躬致歉，公司亦發表聲明指會對事故負全責，將全力協助遇難者家屬，同時也派遣260名員工前往務安機場支援相關工作。