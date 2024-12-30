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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保。總統府資政謝長廷看了起訴文件後，直指「收賄證據確實薄弱了一點」。對此，民眾黨前立委蔡壁如透露，自己也聽到綠營比較高層的人認為起訴書蒼白無力，並強調自己從沒說過要選黨主席。蔡壁如29日到彰化田尾鄉參加遶境大典，她於受訪時表示，感謝謝長廷等各方支援，並透露自己也聽到很多綠營比較高層的人都覺得起訴書蒼白無力、情緒用語太多、都是推敲、沒有直接證據；她認為現在押人取供、入罪的態勢太明顯，在法律面前要講證據。針對參選黨主席一事，蔡壁如說，此時此刻民眾黨要選的是中央委員，並非黨主席、副主席，她也說從沒說要選黨主席，強調自己是制度捍衛者；而柯文哲主席任期到2026年12月31日，若中間發生任何事，黨部應有規劃並由黨章做解釋，外界不需揣測、見縫插針，對黨公職鬥爭跟分化。