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民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案本月27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院昨天重開羈押庭，合議庭昨深夜裁定柯以7000萬元交保。對此，國民黨立委李彥秀今（30）日認為，未來如果不能提出更有說服力的理由，檢方繼續提出抗告試圖羈押柯文哲的成功機會將大幅減少。李彥秀說，在具保金額部分，柯文哲7,000萬元交保金，金額寫下台灣政治人物第一，遠超出檢方起訴稱柯文哲收賄1,710萬元，以及前次交保金額3,000萬元；但是細看7,000萬元交保金額的裁定，等於加上公益侵占的6,800萬元，柯文哲交保金額大幅增加，只能算是「符合預期」，並不代表涉案程度或事證有更新的發展。地院合議庭從原裁到更裁的「心證」都指向不押柯文哲，地院合議庭昨天深夜的裁定就是交作業給高院看而已。李彥秀說，地院合議庭裁定柯文哲等四人，均加電子腳鐐監控。再加上前次地院合議庭裁定「不得有任何接觸同案被告、證人的行為」的限制，對於被告的逃亡與串證的可能已經達到「滴水不漏」的程度，加上鉅額的保釋金額。未來如果不能提出更有說服力的理由，或是柯文哲市長任內其他案件的具體事證，檢方繼續提出抗告試圖羈押柯文哲的成功機會將大幅減少。李彥秀提到，柯文哲在合議庭上表示「民眾黨只剩下沒幾個人沒被傳喚，檢方辦案太有針對性」「我必須辭黨主席，交給黃國昌處理」，不然整個黨務會無法運作。」司法裁判與柯文哲是否有具有黨主席身份無關，事實上前次合議庭的裁定中已經表明「如果涉及日常家庭生活及工作所必須，可以接觸同案被告、證人之。」因此，柯文哲昨天在合議庭上的喊話，顯然更是針對不離不棄的小草以及民眾黨支持者，用「司法迫害」的訴求，凝聚支持者的向心。李彥秀最後說，在藍白合作的部分，過去四個月就是「沒有柯文哲的民眾黨」，兩黨在立法院分進合擊，以最近通過的四法為例，「選罷法」通過國民黨版本，「憲訴法」通過民眾黨版本，「財劃法」民眾黨退席沒有參加表決，「揭弊者保護法」對民眾黨而言更是重中之重。兩黨建立很好的合作默契，既能監督執政黨，也不失各自政黨的主體性。不論柯文哲是否續任民眾黨主席，對於國民黨與民眾黨在立法院的合作並不會有任何影響。