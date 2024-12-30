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民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金弊案，遭北檢以貪污等4罪起訴，北院27日裁定柯文哲以3千萬交保，29日北檢抗告成功，發回更裁，改以7千萬交保，並加上電子腳鐐科技監控。對此，民眾黨立委黃珊珊透露，柯文哲希望可以到新竹台大探視柯爸爸，所以才自願掛電子腳鐐。高等法院撤銷北院柯文哲交保裁定發回更裁，羈押庭過程中檢方提出必須羈押五大關鍵，包括交保無法預防串供；共犯證人遍及生活圈、工作圈與交友圈；允許日常生活及工作所必須接觸標準無法切割；法院無舉證責任，但有發現真實義務；最後則是柯文哲有串供高度可能。而柯文哲則續打悲情牌，稱3千萬交保金對家庭影響嚴重，另也提及父親健康狀況不樂觀。最終北院判決柯文哲以7000萬元交保，加電子腳鐐、限制出境出海。對此，黃珊珊29日呼籲民眾黨支持者們要尊重法官的裁定，因為要在這麼大壓力下認為沒有羈押必要，是需要很大勇氣的。黃珊珊也透露，電子腳鐐是柯文哲同意的，他為了希望能探視父親，不要被限制只能在台北，所以願意配戴，這也是柯文哲唯一的需要，「這是阿伯的選擇，我們尊重他」。