我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，雖然震央在梅山鄉，不過氣象署指出，本起地震和梅山斷層無關。（圖／中央氣象署）

▲2024年「嘉義朴子太保、義竹布袋、中埔及台南麻豆佳里」等，是中南部的4大群震。（圖／中央氣象署）

今（30）日凌晨3時51分，嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，深度12.3公里，最大震度在嘉義縣阿里山4級，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這起地震發生原因是「破碎帶擠壓」導致，位置則是在梅山斷層東側，而非梅山斷層上方，預期餘震機率不大，若出現餘震，規模也可能在3以下。由於地震震央位於嘉義梅山，許多民眾第一直覺都聯想到「梅山斷層」，不過吳健富表示，該起5.1地震主要是「大尖山斷層」附近的破碎帶錯動，不是由梅山斷層直接引起。吳健富說明，今年中南部地震偏多，但都不是因爲斷層活動，而是透過「地層的破碎帶釋放能量」，所以地震大多以「群震」為主，不是典型的「主震+餘震」形式；今年包括「嘉義朴子太保、義竹布袋、中埔及台南麻豆佳里」等，是中南部的4大群震。吳健富也提及，根據群震的經驗，嘉義梅山5.1地震後續若有餘震，規模可能會在3以下，甚至連餘震也沒有，不過今年的「顯著有感地震」已來到514起，比起往年100至140起，大約增加2.7至4.1倍，且集中在中南部，提醒民眾要多加防範。