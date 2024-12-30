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▲今年楓葉紅得晚，武陵農場目前正是賞楓期的尾聲。（圖／武陵農場提供提供，2024.12.30）

國內知名賞櫻景點武陵農場內有4個住宿選擇，包含國民賓館、武陵山莊、武陵富野渡假村和露營區。先前武陵富野度假村經過一年多整修，今年9月底盛大重開幕；如今由林業保育署台中分署管轄的武陵山莊，因委外合約到期，將於明年元旦起進行整修，暫停提供住宿及餐飲服務。台中分署表示，整修期間武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務仍持續。武陵農場是國內三大高山農場之一，以春櫻、秋楓聞名，農場內住宿具有稀缺性，櫻花季經常一房難求，扣除露營區，農場內有三大住宿點，其中「武陵富野渡假村」由政府投資新建完成後，委託富野飯店經營管理，經過一年多整修，今年9月底重新開幕；由退輔會經營的武陵國民賓館，11月11日開放櫻花季期間訂房，2分鐘即秒殺；由林業署管轄的武陵山莊，將於後天起暫停提供住宿及餐飲服務。林業保育署台中分署表示，武陵山莊自2010年起，委託富野飯店股份有限公司經營至2024年底，已委外營運14年，因住宿設施老舊，且為配合《發展觀光條例》旅館業第70-2條規定與提升住宿設施服務品質，自明年1月起將暫時停止提供住宿及餐飲服務，並全面檢修住宿設施及公共區域景觀，期待後續提供遊客更優質的服務。住宿設施整修期間，遊樂區將維持武陵山莊遊客諮詢、無痕山林及保育宣導等服務，並定期於每周六、日下午1時播放野望影展影片，山莊內部飲水機及公廁等設施亦開放提供民眾使用，服務不間斷。武陵山莊開放日期亦將另行公告。