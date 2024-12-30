一年一度的跨年即將在明（31）日來臨，各地的政府單位都會舉辦跨年晚會，也會有許多人約三五好友一起迎接新年，而近幾年總是會有網友討論「台灣是不是越來越沒有跨年氣氛？」結果釣出不少人不認同，認為跨年氛圍還是非常有感，甚至有人貼出在高雄的跨年晚會現場，已經有人出動帳篷、野餐墊佔位，甚至還嗆「亂動就報警」，引起社群討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「以前跨年的時候都會好熱血想夜衝、看第一道曙光，不然就是去人擠人的跨年晚會，現在完全不想出門，待在家追劇跟日常也沒兩樣，台灣是不是越來越沒有跨年氣氛了？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我看你是不懂喔，可以去看跨年晚會佔位的照片」、「年紀大了就開始懶，年輕人還是很愛跨年的」、「跨年晚會各個場都爆滿啦，沒出門不會知道外面世界怎樣」、「101煙火年年人潮爆掉，跨年真的不退流行的」、「還是非常有感啊，沒局的人才會覺得無聊」、「當你覺得跨年沒有感覺時，表示你已經老了，看看跨年晚會現場你就知道了！」
台灣跨年氣氛仍然熱烈！跨年晚會卡位現場照超驚人
事實上，如果有在參加跨年活動的民眾，一定還是能感受到台灣人對於「跨年活動」的熱烈響應，包括跨年晚會、重點鬧區商圈、煙火觀賞區等，在每年31號晚間都是擠滿人潮。臉書粉專高雄點日前也發出照片表示，跨年卡位第一排已經出現許多野餐墊甚至是帳篷出動。
只見貼出的照片中，有民眾出動野餐墊、折疊椅、帳篷等佔位，其中有幾張野餐墊上還貼著警告的紙條「佔位中，請勿移動」、「亂動者報警處理」，為了搶搖滾區使出渾身解數。讓大批網友傻眼表示：「知道很想看偶像....但要報警也太離譜」、「真是傻眼，有需要到報警是不是」、「原來現在大家還這麼瘋跨年晚會，是我低估了台灣人愛跨年的程度.....。」
高雄跨年晚會卡司超強！粉絲提前卡位高雄市政府回應了
這次高雄跨年晚會的卡司陣容眾星雲集，除了有大勢樂團「麋先生」、「告五人」、「滅火器」接力開唱之外，還有K-POP傳奇女團2NE1「SANDARA PARK」將來台演唱，另外也有人氣夯團U:NUS、GENBLUE幻藍小熊等，甚至連Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清以及台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等都會到場，壓軸更有徐佳瑩、盧廣仲接力嗨唱，卡司真的強大！
對於粉絲提前卡位事件，高雄市政府則回應，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，呼籲粉絲注意安全及保暖。只能說，台灣跨年的活動百百種，民眾如果31日要出門跨年，除了保暖衣物要帶足之外，在人潮眾多的地方也要特別留意安全，《NOWnews》也提前祝各位讀者新年快樂！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我看你是不懂喔，可以去看跨年晚會佔位的照片」、「年紀大了就開始懶，年輕人還是很愛跨年的」、「跨年晚會各個場都爆滿啦，沒出門不會知道外面世界怎樣」、「101煙火年年人潮爆掉，跨年真的不退流行的」、「還是非常有感啊，沒局的人才會覺得無聊」、「當你覺得跨年沒有感覺時，表示你已經老了，看看跨年晚會現場你就知道了！」
台灣跨年氣氛仍然熱烈！跨年晚會卡位現場照超驚人
事實上，如果有在參加跨年活動的民眾，一定還是能感受到台灣人對於「跨年活動」的熱烈響應，包括跨年晚會、重點鬧區商圈、煙火觀賞區等，在每年31號晚間都是擠滿人潮。臉書粉專高雄點日前也發出照片表示，跨年卡位第一排已經出現許多野餐墊甚至是帳篷出動。
只見貼出的照片中，有民眾出動野餐墊、折疊椅、帳篷等佔位，其中有幾張野餐墊上還貼著警告的紙條「佔位中，請勿移動」、「亂動者報警處理」，為了搶搖滾區使出渾身解數。讓大批網友傻眼表示：「知道很想看偶像....但要報警也太離譜」、「真是傻眼，有需要到報警是不是」、「原來現在大家還這麼瘋跨年晚會，是我低估了台灣人愛跨年的程度.....。」
高雄跨年晚會卡司超強！粉絲提前卡位高雄市政府回應了
這次高雄跨年晚會的卡司陣容眾星雲集，除了有大勢樂團「麋先生」、「告五人」、「滅火器」接力開唱之外，還有K-POP傳奇女團2NE1「SANDARA PARK」將來台演唱，另外也有人氣夯團U:NUS、GENBLUE幻藍小熊等，甚至連Team Taiwan 棒球英雄張政禹、陳柏清以及台鋼雄鷹WING STARS啦啦隊等都會到場，壓軸更有徐佳瑩、盧廣仲接力嗨唱，卡司真的強大！
對於粉絲提前卡位事件，高雄市政府則回應，不會強制要求清場禁止排隊，但會請警力加強巡邏，呼籲粉絲注意安全及保暖。只能說，台灣跨年的活動百百種，民眾如果31日要出門跨年，除了保暖衣物要帶足之外，在人潮眾多的地方也要特別留意安全，《NOWnews》也提前祝各位讀者新年快樂！