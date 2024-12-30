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▲一年一度的跨年活動將在明天登場，有網友討論「台灣跨年氣氛是不是越來越弱」，結果不少人都不認同。（示意圖／NOWnews資料照片）

▲高雄跨年晚會現場已經有民眾提前卡位，出動各種野餐墊、露營折疊椅等。（圖/FB@高雄點）

▲有民眾提前卡位跨年晚會搖滾區，在野餐墊上貼紙條嗆「亂動者就報警」，驚呆不少網友。（圖/FB@高雄點）

▲高雄跨年晚會公開卡司眾星雲集，高市府日前也公布歌手演出順序，由徐佳瑩及盧廣仲壓軸接力演唱。（圖／高雄市政府提供）

一年一度的跨年即將在明（31）日來臨，各地的政府單位都會舉辦跨年晚會，也會有許多人約三五好友一起迎接新年，而近幾年總是會有網友討論「台灣是不是越來越沒有跨年氣氛？」結果釣出不少人不認同，認為跨年氛圍還是非常有感，甚至有人貼出在高雄的跨年晚會現場，已經有人出動帳篷、野餐墊佔位，甚至還嗆「亂動就報警」，引起社群討論。一名網友在社群平台「Threads」貼文指出貼文曝光後，不少網友紛紛回應「、「還是非常有感啊，沒局的人才會覺得無聊」、「當你覺得跨年沒有感覺時，表示你已經老了，看看跨年晚會現場你就知道了！」事實上，如果有在參加跨年活動的民眾，一定還是能感受到台灣人對於「跨年活動」的熱烈響應，只見貼出的照片中，有民眾出動野餐墊、折疊椅、帳篷等佔位，，為了搶搖滾區使出渾身解數。讓大批網友傻眼表示：這次高雄跨年晚會的卡司陣容眾星雲集，對於粉絲提前卡位事件，高雄市政府則回應，只能說，台灣跨年的活動百百種，民眾如果31日要出門跨年，除了保暖衣物要帶足之外，在人潮眾多的地方也要特別留意安全，《NOWnews》也提前祝各位讀者新年快樂！