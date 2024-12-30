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▲白鹿（右）決定出演《白月梵星》後還欽點敖瑞鵬（左）當男主角。（圖／取自白月梵星微博）

《白月梵星》是由白鹿與敖瑞鵬主演的仙俠劇上演人妖戀，尚未開播就已經突破300萬人預約搶先看，預計於2025年在愛奇藝上播出。不過近期在網路上流傳《白月梵星》的試片心得，相關人士指出劇情支線過多、廉價特效讓觀眾出戲，以及白鹿與敖瑞鵬CP感薄弱，都難讓它成為年度爆紅戲劇。2023年白鹿出演《長月燼明》後人氣更上一層樓，該劇播放量更高達28億，甚至打敗虞書欣、王鶴棣主演的《蒼蘭訣》，成為近年中國古裝劇的霸主。據了解，白鹿決定出演後還指定敖瑞鵬演男主角，原因在於他外型帥氣，神似王鶴棣，因此相當看好敖瑞鵬未來的星途。有人看完《白月梵星》試片後認為，劇情支線過多，配角戲份過重，使得劇情難以聚焦在男女主角身上，再加上《白月梵星》是大製作仙俠劇，但劇中卻一直出現廉價特效，讓人看了非常出戲。白鹿與敖瑞鵬在拍攝期間積極的炒CP，因此令觀眾相當期待兩人之間的化學反應，不過從試片會中的內容來看，白鹿妝造較為成熟，因此看上去像是姐姐帶弟弟拍戲，互動並沒有如外界想像的充滿粉紅泡泡。《白月梵星》改編自中國作家星零的小說《白爍上神》，劇情講述將軍府么女白爍（白鹿飾）為了報恩立志修仙，尋仙途中意外救下妖族大神梵樾（敖瑞鵬飾），於是兩人從原先的互相利用，到後面互生愛意，雖然兩人因為人妖戀需要面對更多困難，但最後卻一起打破限制，擁抱最真實的彼此。播出時間：2025年（具體日期尚未公開）播出平台：愛奇藝總集數：40集演員陣容：白鹿、敖瑞鵬