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洛杉磯湖人在今啟動交易，用3枚次輪籤和D'Angelo Russell、Maxwell Lewis，向布魯克林籃網換來全能3D球員Dorian Finney-Smith與Shake Milton。NBA記者Marc Stein也在今透露雙方談判細節，「曼非斯灰熊提出以一枚首輪籤為主體的報價，而湖人則是在最後時刻介入，讓籃網點頭交易。」記者Marc Stein指出，「灰熊提供籃網一枚首輪籤，但這枚首輪籤卻有限制，這張首輪籤是前17順位保護的首輪選秀權，但湖人的3枚次輪籤都是未受保護的，這是讓籃網最終與湖人交易的關鍵。」對於籃網最終選擇與湖人交易，記者Stein更指出，「若是籃網決定與灰熊交易，雖然能夠得到首輪選秀權，但籃網自身也得付出1至2枚次輪籤，且必須幫灰熊分擔Dorian Finney-Smith的部分薪資。而與湖人做交易，籃網不需要放棄任何東西，且換來的兩位球員還有繼續做交易的空間。」此外籃網是否會再次將Russell打包送至別隊，美媒《ClutchPoints》記者Brett Siegel指出，「籃網目前還沒有這個打算，但若是合適的交易包出現，毫無疑問籃網會再度啟動交易。」值得一提，若是Russell被籃網買斷，那些稅線突破第二層的球隊將無法追求他。