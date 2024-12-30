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民眾黨主席柯文哲遭裁定7000萬元交保、加掛電子腳鐐，柯妻陳佩琪及全黨上下都在籌保金。立委林國成今（30）日受訪表示，黨團8位立委自動自發每人願籌500萬元；至於柯文哲指定黃國昌接班一事，林國成則強調「他是叫黃國昌來幫忙，他沒有欽點的意思」，畢竟黨有黨的規矩。民眾黨立委林國成今在立院受訪表示，昨天庭審過程讓他非常不解，柯文哲談到父親病情的時候，講到都快哭了，為何檢方還要苦苦相逼？以台灣人的人情來說，怎麼會探望爸爸就會落跑呢？他也強調，面對北檢這種不公不義、政治性辦案，民眾黨會全力為柯文哲自由及捍衛清白努力。林國成並透露，8位黨團立委已經初步規劃每人籌500萬元，在今天下午5時前救出柯文哲；也有聽說因檢方疑慮保金來源拘束力，因此陳佩琪也優先將她所有能領的錢先領出來，但具體還差多少需要再了解。記者問到柯文哲昨在庭上指定黃國昌接手黨務，林國成則強調：「他是叫黃國昌來幫忙，他沒有欽點的意思。」黨有黨的規矩，今天不是誰來欽點。林國成說，民眾黨當然會把主席的看法列為重點，目前黨中央應變小組有3位召集人，運作順暢，而且黃國昌本來就是召集人之一。至於要不要由黃單獨代理黨務或是三人共同決策，「這個還是要黨裡面整個系統最後判斷，因為我們還有中央黨部。」