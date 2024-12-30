我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英轉發一張全黑照片哀悼濟州航空空難事件。（圖／李雅英IG）

▲邊荷律貼出一張白色菊花的照片哀悼逝者。（圖／邊荷律IG）

▲李雅英（左）、邊荷律（右）過去都曾在起亞虎啦啦隊效力。（圖／李雅英、邊荷律IG）

韓國濟州航空7C2216航班昨（29）日發生重大空難，造成179人死亡，機上只有2人生還。悲慘消息震驚全球，韓國娛樂圈也紛紛暫停原定的表演活動，替罹難者哀悼；而這次空難死亡名單還包含韓國職棒起亞虎球團的高姓經理，他一家3口搭機全數罹難，曾作為起亞虎啦啦隊成員的李雅英、邊荷律得知消息後，也紛紛貼出全黑圖、白色菊花照片哀悼，願逝者安息。據韓媒報導，起亞虎球隊的高姓經理為慶祝隊伍拿下賽季總冠軍，日前帶著家人和哥哥到泰國度假，原先要在30日搭機返韓，但他發現昨日班機還有空位，就帶著妻小先行回國，留哥哥一人繼續在曼谷旅遊，想不到卻因此發生天人永隔的意外，讓家屬得知消息都錯愕不已，相當心痛。起亞虎球團隨後也證實高經理的死訊，並表示高經理是球隊的一線人員，是真心熱愛棒球的人，因此他們得知消息後，完全不想相信這個噩耗，心情非常哀傷。而曾做為起亞虎啦啦隊成員的李雅英，今日一早也在IG限時動態轉發一張全黑照片，哀悼這次的嚴重空難。同樣來台發展，身為起亞虎前啦啦隊成員的邊荷律昨日深夜也貼出一張白色菊花的照片，上頭的文字寫道：「願航空事故的罹難者安息，我們致以最深切的哀悼及慰問」。高人氣韓籍女神李多慧也透過經紀團隊回應，「非常震驚也很心痛，更希望仍有奇蹟，韓國的哀悼週直到1月4日，我也會全心為罹難者家屬們祈福。」