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韓國濟州航空7C2216號客機29日從泰國曼谷起飛，降落在韓國務安國際機場時失事，造成179人罹難、2人生還。韓國國土交通部30日上午指出，目前已有141名罹難者身份確認完畢。而在這179名罹難者中，大部分是來自光州及全羅南道地區的居民。根據韓聯社報導，據全羅南道政府消息，此次事故中遇難的濟州航空7C2216班機乘客共175人，依據居住地劃分為：光州81人、全羅南道76人、全羅北道6人、京畿道4人、首爾3人、濟州2人，以及慶尚南道、忠清南道及泰國各1人。按國籍計算，有2名泰國籍乘客，其中1人實際居住於羅州，因此依據居住地被列為全羅南道居民。全羅南道居民遇難者共76人，分布於各市郡的居住地為：木浦14人、和順13人、順天8人、務安及長興各5人。此外，靈光地區的4名遇難者皆為一個為慶祝80大壽而出行的家庭中的成員，共計9人同行。其他遇難者分布為：麗水4人、海南3人、靈岩、長城及新安各2人，光陽、求禮、康津、莞島及珍島各1人。此次發生事故的客機共載有181人，其中包括機師2人、客艙乘務員4人以及175名乘客。初步搜救過程中，從機尾殘骸中救出的2名客艙乘務員倖存，其餘179人不幸罹難。175名乘客及4名乘務員的遺體已全部尋獲，但遇難者身份確認工作在事故發生的第二日仍在進行中。據韓國國土交通部30日上午表示，截至當地時間上午午8時35分，已經完成了141人的身份確認。國土交通部表示，其中165名遇難者遺體被安放在設於機場事故現場的臨時安置設施，將在辨認死者身份等準備工作結束後移交遺屬。與此同時，失事現場遇難者遺物清理收集等工作正有序開展。為查明墜機的複雜原因，將暫時保持事故現場原狀。但由於部分遺體的身份確認存在困難，遺體全數交還家屬可能仍需一些時間。當局正在通過與家屬的DNA比對來確認身份。為了追悼犧牲者，韓國將在全國17個市道設置至少一個焚香所，並從當天開始投入運營。焚香所運營期間是政府規定的國家哀悼期間，截止到下月4日。其中在157名地區居民同時犧牲的光州和全南，光州東區518民主廣場、全南道廳、務安郡綜合體育公園等至少3處將設置焚香所。濟州航空7C2216班機於前日上午9時3分左右，因起落架未能展開，在務安機場跑道上嘗試進行「機腹迫降」時撞上機場設施，大部分機體隨即陷入火海。此次事故成為韓國國內航空史上造成人員傷亡最嚴重的一次空難。