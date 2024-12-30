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▲嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，雖然震央在梅山鄉，不過氣象署指出，本起地震和梅山斷層無關。（圖／中央氣象署）

▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）

嘉義縣梅山鄉今（30）日凌晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表明，，中正大學地震研究所副教授石瑞銓也提醒，吳健富說明，今年全台「顯著有感地震」增加2.7至4.1倍，包括在中南部地震也偏多，，不是典型的「主震+餘震」形式；今年包括「嘉義朴子太保、義竹布袋、中埔及台南麻豆佳里」等，是中南部的4大群震。石瑞銓說明，嘉南地區上一次較大地震要追溯到，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，2024年和1906也有110多年的相隔，累積能量已達百年，會是未來觀察重點。此外，，在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示在17世紀，當時情況相當嚴重，離現在也有一段時間，都是有錯動的可能，其餘包括上一次錯動時間在等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。