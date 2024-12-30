嘉義縣梅山鄉今（30）日凌晨3時51分發生芮氏規模5.1地震，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表明，該起地震和「梅山斷層」無關，而是「大尖山斷層」附近的破碎帶錯動導致，中正大學地震研究所副教授石瑞銓也提醒，除了梅山斷層外，嘉南地底包括「木屐寮、中埔、新化」等斷層都已長時間沒有錯動，現階段都有一定的危險性。

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吳健富說明，今年全台「顯著有感地震」增加2.7至4.1倍，包括在中南部地震也偏多，但大多不是因爲斷層活動，而是透過「地層的破碎帶釋放能量」，所以地震以「群震」表現為主，不是典型的「主震+餘震」形式；今年包括「嘉義朴子太保、義竹布袋、中埔及台南麻豆佳里」等，是中南部的4大群震。

▲嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，雖然震央在梅山鄉，不過氣象署指出，本起地震和梅山斷層無關。（圖／中央氣象署）
▲嘉義縣梅山鄉發生芮氏規模5.1地震，雖然震央在梅山鄉，不過氣象署指出，本起地震和梅山斷層無關。（圖／中央氣象署）
石瑞銓說明，嘉南地區上一次較大地震要追溯到1964年的「白河地震」和1906年的「梅山地震」，1906年的「梅山地震」芮氏規模7.1，主要錯動的就是「梅山斷層」，前一次錯動時間為1792年，兩者相距約110年，反推到現在，2024年和1906也有110多年的相隔，累積能量已達百年，會是未來觀察重點。

此外，1964年引起「白河地震」的「木屐寮斷層」，在1964年的前一次錯動，歷史資料顯示在17世紀，當時情況相當嚴重，離現在也有一段時間，都是有錯動的可能，其餘包括上一次錯動時間在1946年的「新化斷層」1941年嘉義的中埔斷層」引起的中埔地震等，都是屬於「長時間沒有明顯活動」的區域。

▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）
▲梅山斷層在1906年誘發地震並產生地表破裂，斷層東段目前仍保留許多地形特徵。（圖／中央地質調查所）

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