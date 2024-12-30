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天后張惠妹昨（29）日在台北大巨蛋舉辦第4場演唱會。然而，卻有眼尖網友發現，民進黨立委陳瑩違規直播演唱會，在臉書開了3段、將近20分鐘直播，慘遭網友罵爆，事後陳瑩也緊急刪除該直播，但並未留下任何解釋。張惠妹A-mei/A-mit 的「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，將於12月21、22、28、29、31日在台北大巨蛋登場，一連五天包括跨年場次，要給妹粉最新鮮的演唱會體驗。就連立委也陷入阿妹熱潮，陳瑩昨天到場觀看張惠妹的演唱會，在壓軸演出期間，竟然開啟臉書直播，總計約19分鐘20秒。陳瑩的直播內容包括張惠妹經典曲目《三天三夜》、安可歌曲《別在傷口灑鹽》及《我可以抱你嗎》，甚至包含阿妹搭熱氣球升空的畫面，引發網友熱議，事後也緊急刪除該影片。根據張惠妹大巨蛋演唱會注意事項，當初就載明「禁止直播行為」，包含使用相機、攝影機或任何器材攝錄影、錄音等。