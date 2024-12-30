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▲韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡，事故原因仍在調查，但飛機以機身著陸迫降，高速直撞水泥牆接著起火爆炸的畫面在媒體上反覆播放，許多人質疑機場該處不應設置水泥牆。對此，韓國國土交通部今（30）日表示，這些設施在國內其他機場也有安裝，強調安裝都有按照規定，但會進一步釐清空難與此設施的關聯性。空難發生後第一時間，有看法質疑務安機場跑道「盡頭」為何會有一堵混凝土結構形式的坡牆，然而事實上，由於7C 2216航班第一次降落失敗後，第二次降落是以「反向降落」形式迫降，因此最後飛機撞牆的地點並非跑道尾端，而是接近跑道的開端。國土交通部30日早上表示，坡牆位於務安機場跑道端安全區外圍約251公尺的地方，是「方位角設施」，國內其他機場也有安裝，像麗水機場和清州機場等都有安裝混凝土結構形式的方位角設施。這些方位角設施是一種幫助機場跑道進場的工具，設置在土坡頂部，由混凝土基座和其上的引進燈和標識燈組成。然而，許多國外機場是以金屬形式鐵絲網設置，而不像務安機場是混凝土材質，兩種結構在強度上差別頗大，因此有聲音認為水泥牆的設計有問題。對此，國土交通部表示，方位角設施不是隨意安裝的，而是有相關規定，但國土交通部也承諾，「將會詳細調查事故與此設施的關聯性」。