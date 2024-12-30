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韓國濟州航空7C 2216航班於昨（29）日發生大規模空難，造成179人死亡，今（30）日公司早盤股價一度重挫16%，跌到歷史谷底，濟州航空母公司AK Holdings也同步急殺約12%。濟州航空29日在韓國西南部的務安國際機場發生179死空難，機上僅2名坐在機尾的空服員獲救，為韓國境內最嚴重空難。受到此事件影響，濟州航空今日早盤股價狂殺近16%，創下歷史新低紀錄，盤中跌幅收斂，跌約9%內，母公司AK Holdings也在早盤同步下跌12%。濟州航空班機7C 2216是一班從曼谷返韓的班機，疑似再將貨前遭鳥擊，導致起落架出現問題，最終以機腹落地滑行，衝出跑道撞向圍牆爆炸起火。目前已找到俗稱「黑盒子」的飛行紀錄器，並已交由事故調查委員會進行分析。濟州航空後續恐將面臨鉅額賠償與營運損失，公司指出，將全力支援遇難者家屬，強調由於投保了相關保險，在補償方面完全沒有問題。