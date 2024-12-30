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韓國總統尹錫悅因本月3日頒布緊急戒嚴令，涉嫌內亂罪遭到聯合偵查本部調查。聯合偵查本部今（30）日正式聲請對尹錫悅的逮捕令，這是韓國憲政史上首次對現任總統聲請逮捕令，尹錫悅之前3度面對傳喚均「不讀不回」，讓調查人員忍無可忍決定出手。根據《朝鮮日報》報導，韓國國會通過彈劾案後，警察廳國家偵查本部、韓國高級公職人員犯罪調查處、國防部調查本部聯合組成聯合偵查本部，聯合偵查本部曾3次向總統官邸及辦公室送達傳票，但均遭尹錫悅辦公室拒收或退回，也沒有提交律師指定通知或協調日程。根據韓國《刑事訴訟法》，如果嫌疑人沒有正當理由拒絕接受調查要求，或有可能不接受調查要求，調查機關可以向法院申請逮捕令，對相關人員展開強制調查，於是聯合偵查本部30日正式向首爾西部地方法院聲請逮捕令。如果法院同意發出逮捕令，預計警方將嘗試逮捕尹錫悅。在這種情況下，若尹錫悅仍拒不出面，警方可能會與守衛總統官邸的總統保安人員發生衝突。尹錫悅陣營表示，憲法法院的彈劾審判優先於調查，檢察、警察、公調處等調查機構之間存在調查權限爭議，尹錫悅的律師認為聯合偵查本部無權調查內亂罪。