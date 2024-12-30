我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地院昨天下午開更裁庭。檢方在庭上證實，民眾黨主席柯文哲在自己使用的手機輸入羅廷瑋，且這支名手機申辦人就是「橘子」許芷瑜，顯見在逃的許芷瑜是全案的關鍵人物。對此，無辜遭受牽連的國民黨立委羅廷瑋樂觀表示，「但如果我是Nobody ，也不會有人想要用我的名字」，或許他也有被看到的一面。台北地院昨天下午開更裁庭。檢方在庭上證實，柯文哲在自己使用的手機輸入羅廷瑋，今年8月與律師鄭深元聯絡時，鄭不認識這號碼，還問「請問閣下是誰？」柯回「柯文哲」。檢察官表示，這支名手機申辦人就是「橘子」許芷瑜，顯見在逃的許芷瑜是全案的關鍵人物，若未羈押柯，雙方可透過視訊等方式串證。羅廷瑋昨天低調不回應，今天在立法院再度被問及時直言，他到現在沒辦法了解事情的真相，沒辦法多做評論，但他相信自己把自己做到最好，進而可能被人家看到，雖然是這樣子躍上了全國版面，對他來講是一個很特別的狀況。羅廷瑋表示，「我自身的努力、在選區勤跑、在立法院的問政可能被看到了，所以才會有這樣子的狀況發生」。至於是否有任何不好的感受，羅廷瑋說，如果今天他是Nobody，那也不會有人想要用他的名字，或許他也有被看到的一面。