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中國醫藥大學附設醫院（以下簡稱中醫大附醫）始終秉持著「以人為本」的理念，深知每一位員工的辛勤付出是醫院發展的基石。為了感謝全體同仁的努力與貢獻，繼12月20日宣布發放1億元新春大紅包後，中醫大附醫今（30）日再宣布將發放全薪1.75個月年終獎金，獎金總額高達6億元。此外，114年更準備投入3億元，確保員工薪資能調高至5-20%，讓全體員工能感受到實質回饋與支持，更彰顯醫院對員工的重視與關懷。中醫大暨醫療體系董事長蔡長海表示，「醫療是一項良心事業，中醫大附醫始終堅持以病人為中心、以員工為重的信念。希望以實際行動回饋員工的努力，讓每一位醫院同仁都能感受到最實質的支持。」在當前醫護人力緊繃的情況下，為了吸引更多優秀護理人才，將新進病房護理師的月薪提高至5萬元以上，輪三班者年薪更可突破百萬元，若現有員工成功介紹護理師進院服務，還可獲得高達2萬元的推薦獎金。為特別體恤夜班同仁，提供全院員工大夜、小夜班暖心餐點，每年提撥預算超過2000萬元！中醫大附醫院長周德陽強調，員工是醫院最寶貴的資產，因此醫院每年不斷加碼在員工福利上的投入，除長期已提供掛號費及健保部分負擔全免、及所有項目就醫優免措施外，更逐年擴大高階健康檢查的預算與服務項目，每年編列預算已超過 6,000 萬元，全力守護員工健康。並提供團體保險與急難救助金，完善的保障機制讓員工無後顧之憂。此外，醫院提供多元化的福利措施，包括生育津貼、教育補助，以及補助成立員工社團，並每月舉辦員工慶生會，還積極支持員工專業進修，提供培訓補助，助力員工持續成長。透過這些全方位的福利支持，展現了對員工的重視與承諾，營造出健康、友善且成長性的職場文化。周德陽院長表示，隨著中國醫藥大學與台中市政府合作的「臺中市立老人復健綜合醫院」將於2025年正式營運，醫院的醫療服務版圖將進一步擴大，也正積極招募團隊中。周德陽院長說，未來將持續努力，為員工創造更好的工作環境與發展機會，也期待更多有志於醫療服務的夥伴加入，攜手為民眾提供更優質的就醫服務與健康保障。