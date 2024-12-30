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▲串燒的香氣和與啤酒搭配的完美組合，讓它成為跨年聚會的最佳選擇。（圖／記者葉盛耀攝）

▲宵夜種類五花八門，但在台灣人最愛的宵夜排行榜中，大家最愛的平價美食泡麵竟只奪下第2名，串燒類美食成功攀升為宵夜之王。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

2024年即將結束，明（31）日的跨年宵夜成了熱門話題。台灣身為美食王國，宵夜的種類可說是五花八門，但在台灣人最愛的宵夜排行榜中，大家最愛的平價美食泡麵竟只奪下第2名，串燒類美食成功攀升為宵夜之王，取代泡麵成為最受歡迎的選擇。根據《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》調查，串燒類食物已成為宵夜新王，超越了長期佔據榜首的泡麵。許多網友表示，串燒的香氣和與啤酒搭配的完美組合，讓它成為跨年聚會的最佳選擇。儘管串燒崛起，泡麵仍是台灣人宵夜文化中不可或缺的一部分。它的便捷、經濟和多樣化口味使其成為不少人深夜的首選，尤其泡麵加入雞蛋後，更被視為簡單卻美味的「五星級美食」，是許多人從小到大的溫馨回憶。除了串燒和泡麵，鹹酥雞也是台灣人的宵夜最愛。酥脆的口感和誘人的香氣，讓它成為深夜時分無法抗拒的美味。雖然炸物容易發胖，但許多人認為，鹹酥雞是舒壓的最佳選擇，吃上一口就會讓人忍不住微笑。此外，「拉麵」、「牛肉麵」、「各式湯品」等，不論作為正餐還是宵夜皆適合，也在寒冷的夜晚中成為暖心暖胃的宵夜。不僅能滿足味蕾，在深夜時分更帶來溫暖的感覺，成為許多民眾半夜難以入眠又想吃東西舒壓的最佳選項。