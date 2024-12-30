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洛杉磯道奇隊球星大谷翔平近日接受NHK特別節目專訪，首次公開他在2024年最幸福的時刻。令人意外的是，這一刻並非來自球場上的輝煌成就，也不是與田中真美子結婚，而是與他的愛犬Decoy有關，大谷直言：「比今年任何一個打席都還要緊張。」2024年對大谷翔平而言是職業生涯的巔峰之年。他加盟洛杉磯道奇隊後，不僅首次贏得世界大賽冠軍，還成為史上第一位達成「50轟50盜」的球員。今年賽季，他繳出54支全壘打與130分打點、跑出59次盜壘成功，並連續第二年、職業生涯第三次榮膺年度MVP。當被問及「今年最幸福的時刻」時，大谷的回答並未集中在這些榮耀上，他笑著說：「是指這個賽季嗎？應該是Decoy的開球儀式成功的時候吧！」他坦言，當時的緊張程度甚至超過了在打擊區面對任何投手。大谷的愛犬Decoy於8月28日對巴爾的摩金鶯隊的比賽中登場，成為「開球主角」。在這場開球儀式中，大谷將Decoy帶到投手丘，隨後自己移動到本壘位置。當大谷給出信號後，Decoy成功將球送至大谷手中，整個過程一氣呵成，可愛的模樣引發球迷的熱烈討論。大谷笑著回憶：「當時我真的比任何打席都緊張，我還在想會不會在場上大便之類的。」說起這段趣事時，大谷的臉上始終掛著愉快的笑容。