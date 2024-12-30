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▲台灣第三高樹桃山神木等比例現身單元二「陸府續森」建案外牆。(圖／陸府建設提供）

▲「桃山神木2.0系列講座」在陸府植深館展開尋山人與巡山人的浪漫對談。（圖／陸府建設提供）

▲「桃山神木2.0系列講座」與會者合影。（圖／陸府建設提供）

台中市政綠核心單元二再添全台首創環教地標，讓行動就是力量！當永續ESG成為全球關注議題，長期推動環境教育的陸府生活美學教育基金會，屢屢以實際行動拋磚引玉，號召更多民眾加入環境保育行列，藉由興建中的陸府續森建築大樓披掛上79.1公尺高的「桃山神木」1:1等身環教展示，喚起山林保育的重要性，更創新「樹立」了以建築為媒介進行環境教育的先例。「桃山神木」是台灣記錄第三高的樹木，更是目前唯一可以拍攝等身照的台灣最高巨木。由林業試驗所副研究員徐嘉君博士邀請來自澳洲的「The Tree Projects」團隊，包括附生植物研究學者珍妮芙．山納博士（Dr. Jennifer Sanger）與專業攝影師史蒂芬．皮爾斯（Steven Pearce）共同參與，團隊於2022年重裝深入雪霸國家公園，拍攝超過9,000張等比例照片，最終由皮爾斯精密後製完成，讓這棵巨木的壯麗風采得以完整呈現。2012年成立的「陸府生活美學教育基金會」以「生態、生活、生命」為核心理念，積極在佔地近500坪的永久會館「植深館」推動環境永續與人文藝術；2016至2021年間曾進駐台中國家歌劇院，營運「藝角Art Corner」非營利藝文空間，為城市注入藝術活力。陸府生活美學教育基金會並長期以講座、影展及藝術展覽等多元媒材支持生態保護與環境教育的推廣，2024年特別透過「自然保育與環境資訊基金會」取得桃山神木1:1等身照的正版授權，隨著「陸府續森」的結構體逐層疊高，這幅喚起愛護台灣山林之美的巨木地標也將逐步揭曉。不僅如此，「桃山神木2.0山林守護計畫」近期更發表重要研究發現，根據「找樹的人」團隊發起人、農業部林業試驗所副研究員徐嘉君博士號召公民科學家組成團隊，深入海拔3,325公尺的原始林調查，桃山神木谷地周邊195棵巨木森林的碳貯存量高達每公頃2,220噸，超越目前世界紀錄保持者澳洲維多利亞省森林的每公頃1,867噸，突顯出臺灣巨木林在應對氣候變遷與維持生態平衡具有無可取代的價值。然而，巨木的生存環境正面臨人類活動與氣候變遷的挑戰，極需更多人的關注與行動。為讓更多民眾親身感受護林工作的重要性，陸府基金會支持自然環資基金會，將「桃山神木2.0系列講座」之一拉到台中陸府植深館舉辦，特別邀請巡山員阿步與《尋山人》漫畫家艸肅，分享第一線守護山林的真實故事，阿步以一系列珍貴影像，包含壯麗山景、璀璨星空、水鹿與黑熊野放等場景，展現巡山員的日常工作；而當與會學子親身體驗重達20公斤的巡山裝備，包含繩索、獵刀與測量設備等專業工具時，更深刻感受到守護台灣山林的使命與責任。「陸府續森」以巨木地標為起點，結合基金會持續性的環境教育計畫，展現建築與自然共生的創新視野，透過一系列永續行動，基金會期望喚起更多民眾對山林保育的重視，共同實踐「今日的小樹就是明日的神木」的美好願景，讓台灣珍貴的山林資產能永續傳承。