我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水原一平涉賭，讓大谷翔平也捲入風暴。（圖／美聯社／達志影像）

大谷翔平還原被水原一平背叛的心情！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今年經歷了旅美生涯以來最跌宕起伏的一年，轉隊首年就拿下世界大賽冠軍，更和田中真美子結婚，且在近日升格爸爸。在季初韓國首爾的海外開幕戰期間，在記者會上，大谷翔平針對運動賭博、竊取帳戶等問題做出回應，但卻沒有直接指責水原一平。回憶起當下的心情，大谷翔平坦言那段時間一直睡眠不足，並說道：「因為要做的事情太多了，還要解釋那個狀況，這些事情都要在比賽前處理完，所以在一開始真的覺得時間完全不夠用。」雖然目前事件已經水落石出，水原一平也正式認罪，