大谷翔平還原被水原一平背叛的心情！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今年經歷了旅美生涯以來最跌宕起伏的一年，轉隊首年就拿下世界大賽冠軍，更和田中真美子結婚，且在近日升格爸爸。不過昨（29）日在日本電視台《NHK》播出的專訪中，大谷翔平再次提起前翻譯水原一平的背叛事件，他坦言當下心情感到相當悲憤，並直言：「一切都還沒結束，這仍然是一個持續進行的事件。」
還原事件當下心境 忙到時間不夠用
在季初韓國首爾的海外開幕戰期間，驚爆傳出大谷翔平的專屬翻譯，兼最親近的友人水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博。
在記者會上，大谷翔平針對運動賭博、竊取帳戶等問題做出回應，但卻沒有直接指責水原一平。對此，大谷翔平在專訪中解釋道：「因為記者會的目的，是要說明事件的真相，所以我想專注在這一點，主要對這件事情做出正確的說明，解釋當時發生的狀況。」
回憶起當下的心情，大谷翔平坦言那段時間一直睡眠不足，並說道：「因為要做的事情太多了，還要解釋那個狀況，這些事情都要在比賽前處理完，所以在一開始真的覺得時間完全不夠用。」
雖然目前事件已經水落石出，水原一平也正式認罪，但大谷翔平在專訪中表示：「我認為一切都還沒結束，這仍然是一個持續進行的事件，所以與其說當時的情況如何，不如說這是一個仍在持續的過程。」
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在季初韓國首爾的海外開幕戰期間，驚爆傳出大谷翔平的專屬翻譯，兼最親近的友人水原一平，涉嫌竊取大谷翔平約1,700 萬美元（約合5.5億元新台幣）的資金，並且欠下大量賭債，導致大谷翔平在當時也受到外界懷疑涉入賭博。
在記者會上，大谷翔平針對運動賭博、竊取帳戶等問題做出回應，但卻沒有直接指責水原一平。對此，大谷翔平在專訪中解釋道：「因為記者會的目的，是要說明事件的真相，所以我想專注在這一點，主要對這件事情做出正確的說明，解釋當時發生的狀況。」
回憶起當下的心情，大谷翔平坦言那段時間一直睡眠不足，並說道：「因為要做的事情太多了，還要解釋那個狀況，這些事情都要在比賽前處理完，所以在一開始真的覺得時間完全不夠用。」
雖然目前事件已經水落石出，水原一平也正式認罪，但大谷翔平在專訪中表示：「我認為一切都還沒結束，這仍然是一個持續進行的事件，所以與其說當時的情況如何，不如說這是一個仍在持續的過程。」