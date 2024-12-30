跨年夜、元旦天氣又將出現明顯變化，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，今（30）日全台回暖、降雨機率低，不過明（31）日東北季風南下，「基隆北海岸、大台北山區、東半部」開始出現雨勢，元旦、週四（1/1、1/2）全台降雨機率高；新一波冷空氣將在週五至週日（1/3至1/5）導致顯著降溫，下週二（1/7）則有冷氣團。
歐宗學說明，今天清晨的低溫相較昨日大幅度回升，全台平地最低溫在新北石碇11.9度，其它各地普遍12至14度，感受上沒那麼寒冷，但由於雲量偏多，白天回溫速度慢、幅度可有限，整體來說還是比較偏低溫的環境。
明天跨年會有新一波東北季風南下，水氣不算多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部等迎風面會有零星短暫雨，隨著南方雲系持續北上影響，跨年下半天到晚間，由南而北陸續都會轉為多雲或陰天，山區附近會有零星短暫雨機會。
週三元旦持續受南方雲系影響，各地普遍是多雲或陰天，中南部會開始有零星短暫雨機會，但預估是山區附近比較明顯，週四影響更大，各地維持陰天以外，普遍都會有降雨機會，範圍也比週三更廣，山區的累積雨量較多。
週五水氣逐漸減少，西半部由北而南降雨陸續趨緩，南部天氣要到入夜後才會回歸穩定；但中央氣象署提醒，週五東北季風再增強，北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，一直到週末，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，下週二至下週三將會有「大陸冷氣團」影響，實際強度有待觀察，除了氣溫會再更明顯降低之外，北海岸、基隆至東北角及宜蘭也會有零星短暫雨，請民眾持續留意最新天氣預報動態。
我是廣告 請繼續往下閱讀
明天跨年會有新一波東北季風南下，水氣不算多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部等迎風面會有零星短暫雨，隨著南方雲系持續北上影響，跨年下半天到晚間，由南而北陸續都會轉為多雲或陰天，山區附近會有零星短暫雨機會。
週三元旦持續受南方雲系影響，各地普遍是多雲或陰天，中南部會開始有零星短暫雨機會，但預估是山區附近比較明顯，週四影響更大，各地維持陰天以外，普遍都會有降雨機會，範圍也比週三更廣，山區的累積雨量較多。
週五水氣逐漸減少，西半部由北而南降雨陸續趨緩，南部天氣要到入夜後才會回歸穩定；但中央氣象署提醒，週五東北季風再增強，北部及東北部整天偏涼，其它地區早晚較涼，一直到週末，北部、東北部13至19度，中部13至23度，南部14至25度，東部16至21度，東南部17至23度。
氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則提及，下週二至下週三將會有「大陸冷氣團」影響，實際強度有待觀察，除了氣溫會再更明顯降低之外，北海岸、基隆至東北角及宜蘭也會有零星短暫雨，請民眾持續留意最新天氣預報動態。