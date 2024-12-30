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▲陳文茜主持節目多年，如今因為癌症關係，要正式卸下主持棒。（圖／TVBS提供）

66歲資深媒體人陳文茜確診黑色素癌第4期，為了展開治療，她不得不放下最愛的主持工作。陳文茜昨（29）日深夜發文，表示自己主持《文茜的世界周報》長達19年又4個月，這段時間她一共只請過4次假，可惜因為生病關係，只好卸下主持棒，打破了自己多年來的主持紀錄。陳文茜也透露，她將從今日開始進行癌症免疫治療，因為病程比她和醫師想像的還要快上許多，情況似乎不是很樂觀。陳文茜昨日深夜在臉書發文，表示自己主持《文茜的世界周報》長達19年又4個月，創下一項紀錄，那就是自己除了4次請假外，從未缺席節目錄影。她說這4次假包含她2019年罹患肺腺癌及今年6月到佛羅倫斯度假，其他生病時刻，像是去美國開刀、罹患敗血症等，她都仍抱病為了節目在幕前幕後忙進忙出。陳文茜說，很可惜19年來的主持紀錄要被打破了，她這次罹癌正式卸下主持棒，陳文茜更形容疾病好似一場疾風怒濤之雨，「我已經無能靠意志力對抗它，病程的發展也比醫師想像的快。週末我如過去的自己，堅持完成錄影，然後如趕行程般，抽血、照X光，明天上午準備在右肩上方裝上PORT-A，進行長達一年的免疫治療」。陳文茜表示自己要開始免疫治療，希望病況不要更嚴重，她現階段也只能保持平常心：「未來所有的發展，都在上帝的手中。我能做的就是維持心情的平靜。我沒有悲欣交集，只有無限感激這充滿福報的一生。」最後，陳文茜感謝觀眾們：「19年多來對我們不離不棄的支持。我希望，也相信我會回來。」粉絲看了陳文茜的貼文，也紛紛留言向她道別，祝福她早日康復：「你的節目讓台灣人免於當井底之蛙，感謝你的存在，拜託你一定要回來」、「誠摯的祝福您治療順利、恢復健康」、「感謝《文茜的世界週報》長久以來的陪伴，讓我們打開世界的一扇窗」、「這段時間的分享，太多我值得學習的了，謝謝妳」。