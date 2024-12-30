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永豐金控與京城銀行上周五（27）宣布兩家公司董事會決議通過「股份轉份契約」，將京城銀行納為永豐金控持股百分之百的子公司，激勵京城銀今（30）日股價開盤一度飆漲近8%，不過永豐金卻走低。永豐金控與京城銀行上周五晚間8點在證交所共同召開重訊記者會，並宣布兩家公司董事會決議通過「股份轉份契約」，永豐金將支付部分現金，並發行新股予京城銀行全體股東，以每1股京城銀行普通股將換得新台幣26.75元現金與1.15股永豐金普通股，將京城銀行納為永豐金控持股百分之百的子公司。永豐金總經理朱士廷表示，若以上周五兩家公司收盤價計算，永豐金每股23.6元，京城銀行每股49.55元，總價金599億元，如果以市價來看，大概溢價8.8%。也就是相當於對京城銀行每股出價約53.9元。至於價格是否不是很便宜？他說，這樣講不是很精準，認為「價格相對合理」。雙方董事會也通過將於明（114）年3月3日召開股東臨時會，提請股東通過此合併案，並於取得相關主管機關核准後，訂定股份轉換基準日。京城銀亦將在股東臨會後居動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，永豐金承諾合理努力協助京城銀證券員工及經理人轉任至永豐金證券或關係企業，針對客戶部分，永豐證券也將協助客戶匯撥集保帳戶，並提供後續的服務。永豐金娶親成功，永豐金將砸599億元併購京城銀，溢價約8.8%，也激勵今日京城銀開盤股價飆漲，以52.5元開出，盤中最高來到53.1元、飆漲近8%，可惜隨後獲利賣壓湧現，漲幅收斂至2%，不過還是逆勢強於大盤；不過反觀永豐金股價卻開高走低，以23.9元紅盤開出，隨後翻黑，最低一度來到23.4元、下跌0.8%。