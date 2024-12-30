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明星控衛D'Angelo Russell稍早被湖人當作籌碼，向籃網換取3D前鋒Dorian Finney-Smith，Russell相隔5年回到老東家，與過去高中時期就讀蒙特沃德學院（Montverde Academy）的戰友Ben Simmons重逢，兩人相隔10年於NBA再度成為隊友。湖人隊稍早將Russell、Maxwell Lewis和3枚次輪選秀權打包，從籃網換來Finney-Smith與後衛Shake Milton。Russell過去就讀美國高中頂級強權蒙特沃德學院，是比Simmons大一屆的學長，Russell主打投射與傳球，Simmons則是全美最具機動性的前鋒，由Russell妙傳給Simmons空中接力扣籃的畫面，不僅是無解的進攻模式，更讓蒙特沃德學院成為全美最強球隊，連續2年問鼎高中錦標賽冠軍。高中畢業後，兩人走上不同道路，Russell前往俄亥俄州立大學並於2015年選秀會上被湖人以榜眼籤選中，晚一年的Simmons則在路易斯安那州立大學念了一年，後續成為2016年選秀狀元，此後兩人雖然經常在NBA場上對決，但從未有同隊經驗。Russell於2017年到2019年間就曾效力籃網，但當時Simmons還待在76人，直到2022年才透過交易來到布魯克林，如今Russell又回到老東家，順勢與Simmons重逢，重組當年全美高中最強的無解組合。Russell來到籃網後，主要職責除了提供Simmons所欠缺的外線火力，還能分擔Simmons持球組織任務，兩人能否找回高中人擋殺人、神擋殺神的默契，值得後續觀察。