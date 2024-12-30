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台北地院昨（29）日，對柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗等人重開羈押庭，晚間11點裁定沈慶京1億元交保，柯文哲7000萬元、應曉薇3000萬元、李文忠2000萬交保，均須配戴電子腳鐐，限制住居及出境出海，稍早應曉薇的律師吳佳蓉，已經抵達北院領繳款單。今（30）日上午10時33分許，應曉薇律師吳佳蓉現身台北地院，領繳款單後，準備替應曉薇辦保，媒體詢問籌保釋金是否順利，律師回應「順利，謝謝關心」，隨即前往台銀公庫部繳交1500萬保釋金。北檢不服柯文哲等4人交保裁定，提抗告成功，昨（29）日下午3時柯文哲、沈慶京、應曉薇、李文宗4人回到北院重開羈押庭。而應曉薇一度陷入雙重國籍疑雲，不過合議庭認定應曉薇無持有他國護照，沒有羈押必要，裁定以3000萬元交保，含前次1500萬元，應曉薇需再補足1500萬元，應曉薇的律師吳佳蓉，今日上午抵達北院領繳款單，並已備妥1500萬保釋金，替應曉薇辦保。