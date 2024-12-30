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民眾黨主席柯文哲等四人涉京華城等案27日被起訴後交保，檢方抗告、高院發回更裁，台北地院昨重開羈押庭，裁定柯以7000萬元交保，加保4000萬元。對此，前國民黨立委陳學聖感嘆，若今年初柯文哲答應藍白合任副手，現就不在牢獄，而是副總統了。陳學聖提及，北院裁定柯文哲以天價7000萬、電子腳鐐、限制住居交保，大概第一階段司法攻防就告一段落，接下來就是漫漫長長的訴訟之路，何時結束不知，但一道隱形的司法高牆已悄悄築起。陳學聖說，柯文哲交保的條件，意味著這是院、檢的共識，雖有言論強調檢方迄今沒有找到柯文哲「一槍斃命」的証據，但是政治人物涉案排名第一的交保金額，會讓之後接辦的各級法院法官，要作無罪推定會有一道看不見的高牆，除非他有十足的把握，再加上強大的高道德勇氣以杜悠悠之口。陳學聖表示，睽諸其他高金額交保涉案政治人物案例趨勢，大概來來回回更審、上訴約要十年左右，檢方初起訴是眾罪齊發，刑期極高，最後院審會變成部份無罪、部份併罪，但最後一定有罪。陳學聖說，雖有部份政治人物纏訟多年，無罪開釋，但都為地方案件，不受矚目，會有些許空間，但柯文哲案看來很難。柯文哲的崛起，是以公開、透明號召了廣大群眾，但同樣為了討好大眾，也無的放矢、口無遮攔踐踏了許多無辜政治人物的名節。陳學聖認為，這也就不能怪為何柯文哲涉案後，政治圈似乎冷冰冰，沒有捲起「受難」旋風，獲得聲援，取得有利制高點。最近在一些場合有朋友聊到此事，都不約而同的感慨說，若今年初柯文哲答應藍白合任副手，現就不在牢獄，而是副總統了。