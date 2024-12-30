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奧蘭多魔術今在主場迎戰布魯克林籃網，本戰籃網一度將分差拉開至21分，但魔術在今收下勝利後，本季4度對決籃網都拿下勝利。籃網在首節就展現優異攻擊表現，首節僅剩3分鐘時還以18:21落後，但最後時刻連拿9分一舉反超，首節打完取得27:21領先，次節籃網更是打出34:22攻勢，上半場打完以61:43領先魔術。來到下半場魔術先是在防守端加壓，第三節打出25:22攻勢，但仍以68:83落後，且在這節一度落後籃網多達21分。進到決勝節戰況風雲變色，魔術靠著Tristan da Silva與Caleb Houstan合作，幫助球隊逐漸拉近分差，在最後49秒時靠著Silva扳平戰局，最後由Cole Anthony於比賽僅剩1.3秒時投進準決殺，終場魔術就以102:101逆轉籃網。對於本場比賽慘遭逆轉，籃網主帥Jordi Fernandez表示，「這對球隊來說是很艱難的，對我來說傷害很大，因為我不想看到球隊這樣子輸球，我們做了很大的努力，並且專注到最後，但可惜事與願違。」