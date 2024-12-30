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以「50轟50盜」的史詩成就獲得國聯MVP，並助洛杉磯道奇奪下世界大賽冠軍的大谷翔平，在2024年不僅於球場上締造輝煌紀錄，他的經濟效益更是驚人。據推算，他在日美市場的總經濟影響達1168億日圓（約合242億新台幣），相較2023年效力天使隊時成長2.3倍。根據關西大學名譽教授宮本勝浩計算，大谷翔平在2024年的經濟效益達242億台幣，這個金額包含門票收入、周邊商品銷售、贊助產品的銷量提升，以及相關員工成本等多方面衍生收益。大谷經濟影響力之大，相當於日本岩手縣奧州市兩年的總預算。大谷的代言為品牌帶來了翻倍增長的業績。例如，他為某護膚品牌拍攝的廣告，自2024年2月至4月，該品牌銷量比去年同期翻倍，尤其吸引了30至50歲男性消費者購買護膚產品；這群過去對護膚不感興趣的族群，因大谷的代言改變了消費行為，使銷量激增至去年的10倍，該品牌也成功打入男性市場，建立了全新消費族群。愛犬Decoy掀起「狗書包」熱潮大谷的影響力不僅局限於個人代言，連他的愛犬Decoy也成為經濟催化劑。今年6月，大谷在社群媒體上分享了一張Decoy背著「狗書包」的照片，引起廣泛關注。該書包品牌土屋鞄（TSUCHIYA KABAN）隨即在7月重新開賣，短短15分鐘內商品即售罄，顯示「Decoy效應」的驚人威力。隨著2025賽季即將開啟，大谷的經濟效益預計將進一步提升。道奇隊新賽季開幕戰將於東京巨蛋舉行，門票預售已掀起搶購熱潮。旅行社JTB則推出高端「體驗式套票」，其中包含比賽門票、賽前招待會資格，以及由日本棒球傳奇球員主持的特別現場解說。東京海外開幕戰套票分為55萬日圓（約合11.4萬新台幣）、44萬日圓（約合9.1萬新台幣）及22萬日圓（約合4.5萬新台幣）三種方案，部分計畫還包含住宿服務，進一步提升觀賽體驗的價值，帶動相關產業收益。