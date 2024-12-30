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根據日本媒體《日刊體育》報導，西武獅上週完成所有球員的合約更新，隊長源田壯亮以3億日圓高居陣中最高薪，只是球迷感嘆，近期他爆出外遇醜聞，「雖是自作自受，但來年可能會經歷沈重心理壓力恐怕成績會下滑」，還有球迷直呼，「想哭的是我們吧！」日媒整理出西武獅球員年薪前30名，源田壯亮以3億日圓排在榜首，投手今井達也加薪來到1億日圓攀上第4名，年度最佳新人投手武內夏暉是全隊加薪幅度最多，從1600萬到4500萬日圓（增加了181％），此外，最大減薪的是前王牌投手高橋光成，本季0勝11敗，遭減薪5500萬日圓。這份名單出來，最引球迷關注的還是日前遭爆外遇的源田壯亮，儘管有球團內部消息指出，西武獅不會因不倫而懲處他，但球迷認為，「雖是自作自受，但源田明年可能會經歷沈重心理壓力，恐怕成績會下滑。在這種狀態下要擔任帶領球隊的角色似乎也會很困難。」、還有球迷看到源田在近日播出的節目上落淚，直呼「真正想哭的是他的妻子和球迷吧…」現年31歲的源田壯亮今年連續第7年獲選洋聯金手套獎，追平前統一獅總教練大橋穣在1972-1978年連續7屆拿下洋聯游擊金手套的紀錄，並列洋聯史上第一，也入選今年世界棒球12強日本隊國手，但身為隊長的他，卻在來台期間還與小三約會還被拍到，愛家形象全毀。