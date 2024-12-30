每年到了這個時刻，四大超商都會推出新春福袋，像是7-11就會跟各大IP聯名，全家則是會以新年生肖推出福袋等，而除了內容物的糖果餅乾之外，還有一些贈品以及抽獎的大獎經常引起討論。全家福袋繼之前的公仔、安全帽、保溫瓶等，今年的蛇年福袋竟然被網友開出「中職球員簽名球」，讓許多球迷超羨慕，引起話題。
一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享」貼文指出「27號去全家買了一個蛇年開運福袋，結果裡面有簽名球，不知道是誰的？」只見貼出的福袋內容物，有多款熱門零食還有飲料，除了有贈品間諜家家酒玩偶吊飾之外，旁邊還有一顆有簽名的棒球！
貼文曝光後，吸引許多網友回應「人品大爆發....竟然開到簽名球」、「哇開到這顆就直接回本3倍以上了」、「我出500收可以嗎？如果您不需要收藏的話」、「願意割愛嗎？我還沒有黃子鵬的簽名球」、「今年全家福袋有在雪恥喔！去年啦啦隊貼紙被罵爆，今年有簽名球好頂！」
全家福袋開到隱藏贈品簽名球！眼尖球迷發現是黃子鵬的
而今年全家福袋推出以蛇年為主題的開運福袋，今年特別的是外包裝已經不再是紙袋，而是可以重複利用的紅色、橘色不織布外袋，原本官方釋出的消息是，福袋可能會隨袋開到精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
編織提袋、間諜家家酒化妝包等獎品，沒想到竟然有網友幸運開到值得紀念的「簽名球」。
有眼尖的球迷也發現，該顆棒球簽名的主人，就是外號為「老虎」、目前效力於中職樂天桃猿隊的投手「黃子鵬」，目前他的簽名球在網路上兜售從600元至1900元都有，等於這位民眾開到這包福袋就至少已經回本2倍，非常的幸運！
全家蛇年福袋已開賣！福袋價格、抽獎獎項、內容物一次看
全家福袋一年比一年還浮誇，今年最基本的蛇年福袋捨棄紙袋，以不織布材質的袋子外包裝，沒漲價一樣一包249元，另外還有販售399元的「六角折疊肖像福袋」、「雲朵肩背包肖像福袋」；499元的「名偵探柯南運動提袋福袋」；599元的「布丁狗、唐老鴨造型絨毛包福袋」；899元的「四輪手推車福袋」以及1499元的「24吋行李箱福袋」，總共肖像款式高達27種可以選。
至於2025年全家福袋可以抽什麼大獎呢？尊爵獎325萬元的TESLA Model X 1台、頭獎2組100萬獎金、二獎Gogoro VIVA MIX BELT（10台）；除此之外，福袋裡面的立即開獎區也是好禮不斷，包括「World Gym一年單點運動會籍」、「LINE WEBTOON回饋型代幣3333枚」、「全盈+PAY購物金5000元」、「iPhone16一台」、「含寶可夢紫遊戲片的任天堂Nintendo Switch主機與「全家」專屬禮物等。
新的一年即將到來，如果你也想試看看2025年是否有好運氣，也不妨可以買個超商福袋來試試看手氣，說不定下一個在路上開特斯拉的就是你啦！
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貼文曝光後，吸引許多網友回應「人品大爆發....竟然開到簽名球」、「哇開到這顆就直接回本3倍以上了」、「我出500收可以嗎？如果您不需要收藏的話」、「願意割愛嗎？我還沒有黃子鵬的簽名球」、「今年全家福袋有在雪恥喔！去年啦啦隊貼紙被罵爆，今年有簽名球好頂！」
全家福袋開到隱藏贈品簽名球！眼尖球迷發現是黃子鵬的
而今年全家福袋推出以蛇年為主題的開運福袋，今年特別的是外包裝已經不再是紙袋，而是可以重複利用的紅色、橘色不織布外袋，原本官方釋出的消息是，福袋可能會隨袋開到精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、
有眼尖的球迷也發現，該顆棒球簽名的主人，就是外號為「老虎」、目前效力於中職樂天桃猿隊的投手「黃子鵬」，目前他的簽名球在網路上兜售從600元至1900元都有，等於這位民眾開到這包福袋就至少已經回本2倍，非常的幸運！
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