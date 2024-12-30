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▲網友到全家購買蛇年福袋，結果開箱竟然發現裡面有簽名球，讓不少人眼睛全亮。（圖/7-11全家超商新品分享區）

▲今年世界棒球12強也代表中華隊出賽的黃子鵬，有網友買全家福袋幸運開中他的簽名球。（圖／記者葉政勳攝 ）

▲全家福袋最低價的「基本款」每袋249元，捨棄紙袋包裝，以不織布材質的袋子取代，看起來更有質感。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲全家福袋今年超狂推出27款福袋，從行李箱、四輪推車到各種包包、收納箱等，最大獎有機會抽中特斯拉一台啦！（圖／記者朱永強攝）

每年到了這個時刻，四大超商都會推出新春福袋，像是7-11就會跟各大IP聯名，全家則是會以新年生肖推出福袋等，而除了內容物的糖果餅乾之外，還有一些贈品以及抽獎的大獎經常引起討論。全家福袋繼之前的公仔、安全帽、保溫瓶等，一名網友在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享」貼文指出只見貼出的福袋內容物，有多款熱門零食還有飲料，貼文曝光後，吸引許多網友回應而今年全家福袋推出以蛇年為主題的開運福袋，，原本官方釋出的消息是，福袋可能會隨袋開到精品盥洗用品組、保溫瓶、三麗鷗捏捏球、編織提袋、間諜家家酒化妝包等獎品，沒想到竟然有網友幸運開到值得紀念的「簽名球」。全家福袋一年比一年還浮誇，；除此之外，新的一年即將到來，如果你也想試看看2025年是否有好運氣，也不妨可以買個超商福袋來試試看手氣，說不定下一個在路上開特斯拉的就是你啦！