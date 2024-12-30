2025新竹跨年晚會即將到來，12月31日晚上6時在新竹縣政府前廣場火熱開場，今年大陣仗請來5位主持人，共13組超強卡司，由丁噹、Ozone壓軸演出，還有長達300秒的煙火秀。《NOWnews》整理新竹跨年演唱會「卡司出場順序、交通管制、直播轉播連結」一文看懂。
🟡2025新竹跨年晚會時間、地點
◾活動：「共創新城、閃耀竹夢」2025大新竹跨年晚會
◾時間：12月31日18:00至00:30
◾地點：竹北市縣政六路、新竹縣政府前廣場
◾官方網站（點此）
🟡新竹跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓
📍節目時間表：
◾18:00 表演團體（黃花Yellow Flower／劉維哲／張玉蘭團隊／吳以諾／羅茵茵）
◾19:03 Shawn尚融
◾19:18 林茉曦
◾19:40 同理 Zunya
◾20:06 慕獅女孩＋皮皮獅＋皮卡
◾20:10 金泰佑
◾20:30 李子森＋杜忻恬
◾20:55 張涵雅
◾21:25 艾薇lvy
◾21:50 安心亞
◾22:15 彭佳慧＋羅文裕
◾22:45 麋先生
◾23:20 丁噹
◾23:50 貴賓致詞
◾00:00 煙火秀300秒
◾00:05 Ozone
🟡新竹跨年晚會網路線上直播
◾中視新聞YouTube（點此看）
◾中視新聞FB（點此看）
◾新竹縣長楊文科FB（點此看）
◾新竹市長邱臣遠FB（點此看）
◾新竹市政府FB（點此看）
◾新竹縣政府FB（點此看）
◾竹縣好好玩FB（點此看）
🟡新竹跨年晚會電視轉播資訊
◾中視主頻（CH10）20:00至24:30
🟡新竹跨年晚會天氣預報
新竹縣竹北市12月31日晚上6時至凌晨3時氣溫約是14度至18度，接近深夜時會略為感到寒冷，是多雲時陰的天氣，降雨機率0％至20%。由於夜間氣溫較低，且新竹地區風勢較強，可選擇防風材質的衣物穿搭保暖。
🟡新竹跨年晚會「交通管制」重點
◾東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內：12月31日14:00至2025年1月1日02:00只出不進。
◾東側縣政三街以內、西側縣政八街以內、南側光明九路（縣政三街－縣政八街）、北側光明六路（縣政二路－縣政九路）：12月31日18:00至2025年1月1日02:00只出不進。
◾縣政六路（光明六路－光明九路）：即刻起至2025年1月1日17:00只出不進。
◾縣政六路（光明九路－福興路）：12月31日14:00機動管制至2025年1月1日02:00只出不進。
◾車輛改道動線：光明六路、光明九路封閉管制，東西向車流改經由福興路、 光明一路、文平路等。
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◾活動：「共創新城、閃耀竹夢」2025大新竹跨年晚會
◾時間：12月31日18:00至00:30
◾地點：竹北市縣政六路、新竹縣政府前廣場
◾官方網站（點此）
🟡新竹跨年演唱會卡司陣容、出場順序
◾主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ圓圓
📍節目時間表：
◾18:00 表演團體（黃花Yellow Flower／劉維哲／張玉蘭團隊／吳以諾／羅茵茵）
◾19:03 Shawn尚融
◾19:18 林茉曦
◾19:40 同理 Zunya
◾20:06 慕獅女孩＋皮皮獅＋皮卡
◾20:10 金泰佑
◾20:30 李子森＋杜忻恬
◾20:55 張涵雅
◾21:25 艾薇lvy
◾21:50 安心亞
◾22:15 彭佳慧＋羅文裕
◾22:45 麋先生
◾23:20 丁噹
◾23:50 貴賓致詞
◾00:00 煙火秀300秒
◾00:05 Ozone
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◾中視新聞YouTube（點此看）
◾中視新聞FB（點此看）
◾新竹縣長楊文科FB（點此看）
◾新竹市長邱臣遠FB（點此看）
◾新竹市政府FB（點此看）
◾新竹縣政府FB（點此看）
◾竹縣好好玩FB（點此看）
🟡新竹跨年晚會電視轉播資訊
◾中視主頻（CH10）20:00至24:30
🟡新竹跨年晚會天氣預報
新竹縣竹北市12月31日晚上6時至凌晨3時氣溫約是14度至18度，接近深夜時會略為感到寒冷，是多雲時陰的天氣，降雨機率0％至20%。由於夜間氣溫較低，且新竹地區風勢較強，可選擇防風材質的衣物穿搭保暖。
🟡新竹跨年晚會「交通管制」重點
◾東側縣政二路以內、西側縣政九路以內、南側光明六路內、北側光明五街以內：12月31日14:00至2025年1月1日02:00只出不進。
◾東側縣政三街以內、西側縣政八街以內、南側光明九路（縣政三街－縣政八街）、北側光明六路（縣政二路－縣政九路）：12月31日18:00至2025年1月1日02:00只出不進。
◾縣政六路（光明六路－光明九路）：即刻起至2025年1月1日17:00只出不進。
◾縣政六路（光明九路－福興路）：12月31日14:00機動管制至2025年1月1日02:00只出不進。
◾車輛改道動線：光明六路、光明九路封閉管制，東西向車流改經由福興路、 光明一路、文平路等。