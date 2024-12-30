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美國股市上週五（27日）集體走低，也拖累台北股市今（30）日開盤下跌1.42點、來到23274.26點，不過隨後在台積電走高的帶動下、成功翻紅，不過在權王數度回測平盤，指數也在盤面震盪，午盤則是上漲31.65點或0.14%，來到23307.33點。有別於大盤翻紅走高，中小型股卻走勢完全不同。櫃買指數開盤上漲0.04點、來到256.14點，最高一度來到256.63點，隨後跳水翻黑，最低一度來到255.15點，午盤下跌0.62點或0.24%，來到255.48點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：泰金寶-DR、宏達電、中光電、精成科、揚智；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、中光電、世芯-KY、華城。權值股跌多漲少，權王台積電平盤價1090元開出，隨後最高來到1095元，不過由於歷史最高價1100元壓力太大，午盤又回到平盤價1090元；鴻海今日以185.5元開出、下跌1元，隨後緩步走高，盤中一度翻紅來到187元，午盤則是下跌0.5元或0.27%，來到186元；聯發科也是以平盤價1430元開出，但隨後翻黑，最低來到1420元，午盤則是下跌5元或0.35%，來到1425元。