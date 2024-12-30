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▲韓國濟州航空7C 2216航班29日發生大規模空難，造成179人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空7C 2216號客機29日在務安機場失事，造成179人罹難，只有2位空服員生還。其中一位33歲的李姓男空服員，胸椎、肩胛骨、肋骨等多處骨折，由於有可能出現癱瘓等後遺症，目前正在梨花女子大學首爾醫院加護病房進行密切觀察。根據《中央日報》報導，事故發生後李男先被送往木浦韓國醫院，當日下午4點13分左右轉院至梨大首爾醫院。經檢查，李男被診斷為胸椎、左肩胛骨、肋骨等多處骨折，當日下午5點34分左右被送加護病房。考慮到李男有多處外傷，醫院安排了一名神經外科醫生作為主治醫生，並要求他絕對休息。院方表示，由於脊椎外傷後有可能出現癱瘓等後遺症，因此正在加護病房進行密切觀察和治療，同時與與精神科合作，確保李男心理穩定。梨大首爾醫院院長表示，考慮到其心理創傷以及恐不利於康復等因素，並未詳細詢問李男事故發生時的具體情況。但李男曾主動透露，醒來時發現自己已經獲救，目前他對於正確感知自己所處情況的能力良好，也能與醫護人員交流。至於另位倖存的25歲具姓女空服員，在事故發生後被送往木浦韓國醫院，然後在晚上7點30分左右被轉移到首爾峨山醫療中心，腳踝、頭部受傷，目前右腳打著石膏，頭部纏著繃帶。具女意識清醒，在轉院時曾對醫護人員透露，事故原因可能是鳥擊，導致飛機引擎冒煙後發生爆炸。