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大谷翔平恩師、前日本火腿監督栗山英樹近日在日本《NHK》特別節目中，談到昔日子弟兵遭到專屬翻譯水原一平背叛，盜取約5.5億台幣，而間接促成兩人的栗山監督坦言，自己已向大谷表達了自己的歉意。水原一平在2013至2017年間擔任日本火腿的翻譯，與大谷同期進入球隊，水原與栗山監督共事多年，包含栗山監督在執教日本武士隊時也指定要他擔任翻譯，信任程度不言而喻，而2018年大谷赴美，水原隨著過去，不僅協助翻譯，大谷養傷時，水原也當起「保母」幫忙照顧他。昨天《NHK》播出有關大谷翔平的特別節目，栗山監督現身談起大谷遭水原背叛，「是否被最重要的人背叛，這點暫且不論，但對於大谷來說，這起事件無疑觸碰了他最無法接受的底線。」「我認為，水原一平一直在全力支持大谷，讓他能專注於棒球。正因如此，他們之間才能建立如此深厚的信任關係，這是無法想像的堅定連結。」栗山監督進一步談起大谷和水原之間的關係。栗山監督也透露，他已經向大谷表達了自己的歉意，「我對他們的信任一直沒變，因此，當事情發生時，我內心有一半感到難以置信。我也向翔平表達了自己的想法，向他傳達了『真的很抱歉』的心情。」