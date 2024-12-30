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▲柳演錫（左）在韓劇中與「406」通話完後恰巧遇到從廁所出來的蔡秀彬（右），而小說中則是回家後才遇見她。（圖／MBC《現在撥打的電話》劇照）

《現在撥打的電話》改編自韓國網路同名小說，講述白司彥（柳演錫飾）與洪熙珠（蔡秀彬飾）因政治聯姻發展出一段虐心的愛情故事，該劇也將在本週六迎來大結局，今天《NOWnews今日新聞》整理出3個改編成韓劇後與原著小說差異之處，其中包含白司彥在和「406」通話完的劇情不同、韓劇中才有兩人婚禮畫面，以及原著小說中找不到的男女配角。白司彥在婚禮當天告訴洪熙珠，婚禮會以不公開的方式進行，也不會對外公開妻子的身份，並且對洪熙珠提出三項特別條款，包含新娘不得主動要求離婚、總統大選期間不能離婚，以及身為白司彥的妻子不得對外洩漏自己的姓名與長相，若違反其中一條需支付韓幣20億的違約金。不過在漫畫中不僅沒有白司彥與洪熙珠的對話場景，兩人更沒有舉辦婚禮，送到女方面前的只有一張結婚合約，而條款也只有兩個，不可以對外洩漏名字與長相則是在韓劇中才增加。在韓劇中，白司彥第二次與「406」通話，「406」鉅細靡遺地講述洪熙珠前一天被綁架的過程，白司彥聽完後憤怒至極，大力的用手捶向牆壁，在手指骨節上留下疤痕，電話掛斷後恰巧遇到從廁所出來的洪熙珠，白司彥也立馬上前查看她的傷勢，確認「406」說的是否為真。小說中則是白司彥通話結束不久就回到家中，並前往洪熙珠的房間確認傷勢，以及幫她預約醫院檢查。大學學長池相佑（許楠儁飾）及蔡秀彬的主播同事羅柳悧（張圭悧飾）這兩個配角在劇中不僅因討喜的個性受到觀眾喜愛，更是男女主角愛情線的幕後推手，但在漫畫中卻找不到兩人的身影，是在決定翻拍成韓劇時編劇為了讓劇情更加豐富、立體而新增的角色。播出時間：2024年11月22日（每週五、六更新）播出平台：Netflix總集數：12集演員陣容：柳演錫、蔡秀彬、許楠儁、張圭悧