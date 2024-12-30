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韓國濟州航空機型為波音737-800的7C2216號客機，29日從泰國曼谷起飛後，在韓國務安國際機場降落時失事，造成179人罹難，成為韓國史上最嚴重的空難之一。韓國國土交通部表示，將要針對與失事機型相同的所有「波音737-800」，展開全面特別檢查。根據韓聯社報導，針對此次事故客機為波音737-800型號，韓國國土交通部於30日上午表示，將針對全國所有波音737-800展開安檢，以強化安全性。韓國大部分廉航皆有使用這機型，包括國內數量最多的濟州航空39架、德威航空27架、真航空19架、易斯達航空10架、仁川航空4架、大韓航空2架等。國土交通部相關人士表示，「我們將根據飛機運行前後的檢查及維修記錄，徹底檢查各項規範是否嚴格遵守。」在事故發生之後，失事客機的飛行資料記錄器（FDR）及駕駛艙語音記錄器（CVR）兩個黑盒子已經尋獲，國土交通部也將黑盒子送往金浦機場的測試分析中心，確認分析的可行性。此次事故的調查由美國國家運輸安全委員會（NTSB）參與，並與機體製造商波音及引擎製造商CFMI（美國與法國合資企業）合作。NTSB將派遣美國調查團隊協助調查。此外，針對造成這次事故可能原因之一的鳥擊，國土交通部表示，將檢討加強正在建設中的新機場相關規範。國土交通部人士指出，「在機場戰略環境影響評估中已有減少鳥擊風險的相關規範，並依規進行評估。對於新機場建設項目，我們將更加仔細檢視鳥擊問題，並與專家一起制定補充方案。」